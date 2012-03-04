طارق الهاشمی برای فرار از عراق برنامه ریزی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور عراق در بیانیه ای کوتاه طارق الهاشمی را به برنامه ریزی برای فرار به خارج از عراق متهم کرد.

در این بیانیه از وزارت کشور اقلیم کردستان عراق خواسته شده که حکم بازداشت طارق الهاشمی را اجرا کند و وی را به دستگاه قضایی عراق تحویل دهد تا زمان محاکمه وی تعیین شود.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.