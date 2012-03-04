گروهک منافقین خواستار انتقال ساکنان اشرف به مرز اردن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان با انتشار بیانیه ای در وب سایت خود به نقل از سرکرده خود نوشت: "اگر دولت عراق اجازه دهد همه ساکنان اشرف و لیبرتی آماده اند در ماه مارس، عراق را ترک و با نظارت سازمان ملل متحد به طور موقت در منطقه مرزی اردن مستقر شوند."



دولت عراق مدتهاست خواستار بسته شدن کمپ اشرف شده، اردوگاهی که اعضای گروهک تروریستی نزدیک به 25 سال است که در آن ساکن بودند.



در این بیانیه، سرکرده این سازمان به دولت آمریکا اطلاع داده که برای انتقال کامل ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی باید تضمین هایی به این گروه داده شود.

