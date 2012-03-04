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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

گروهک منافقین خواستار انتقال ساکنان اشرف به مرز اردن شد

گروهک منافقین خواستار انتقال ساکنان اشرف به مرز اردن شد

گروهک منافقین اعلام کرده آماده است همه ساکنین کمپ اشرف را از عراق خارج کند و به جای اسکان در اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد، موقتاً در اردوگاهی در مرز اردن مستقر نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان با انتشار بیانیه ای در وب سایت خود به نقل از سرکرده خود نوشت: "اگر دولت عراق اجازه دهد همه ساکنان اشرف و لیبرتی آماده اند در ماه مارس، عراق را ترک و با نظارت سازمان ملل متحد به طور موقت در منطقه مرزی اردن مستقر شوند."

دولت عراق مدتهاست خواستار بسته شدن کمپ اشرف شده، اردوگاهی که اعضای گروهک تروریستی نزدیک به 25 سال است که در آن ساکن بودند.

در این بیانیه، سرکرده این سازمان به دولت آمریکا اطلاع داده که برای انتقال کامل ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی باید تضمین هایی به این گروه داده شود.
 

کد مطلب 1551281

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