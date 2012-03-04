پرونده 13 مرکز آموزشی همکار استاندارد در کشور بررسی شد

رحیم ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و پنجمین کمیته تایید مراکز آموزشی در ماه جاری در محل دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در این کمیته، پرونده تعداد 13 مرکز آموزشی همکار در زمینه های مختلف بررسی و زمینه های این امر فراهم شد.

این مسئول گفت: پرونده 13 مرکز آموزشی همکار متقاضی تمدید، افزایش زمینه ، دامنه و اخذ تاییدیه آموزشی جهت همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران بررسی شده است.

ابوعلی ادامه داد: این مراکز از استانهای تهران، فارس ، گیلان ، گلستان ، قم ، لرستان وخراسان رضوی بودند و اقدامات لازم در خصوص بررسی پرونده های آنها انجام شد.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: امر یادشده در زمینه های آموزش سیستمهای مدیریتی ، سیستم های مدیریت کیفیت ، تکنیکهای کیفیت ، فنی و مهندسی در رشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی انجام شد.

وی گفت: میکروبیولوژی ، اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها (کالیبراسیون عمومی و تخصصی و تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری ) ، صنایع شیمیایی و پلیمر ، ساختمان ، مصالح و فرآورده های ساختمانی از دیگر موارد در این زمینه است.

ابوعلی ادامه داد: خودرو و نیرومحرکه ( صرفا CNG خوردو ) ، مکانیک و فلزشناسی ( به استثنای مباحث جوش) و بسته بندی در سطوح ملی و منطقه ای ( مناطق 1 ،2 و 3 ) و استانی، دیگر موارد در این خصوص بود.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: موارد یادشده پس از بررسی، مورد تایید قرار گرفته است.