  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

تاجیک در گفتگو با مهر:

مشارکت پاکدشتی ها در انتخابات 11 درصد بیشتر از میانگین استان بوده است

مشارکت پاکدشتی ها در انتخابات 11 درصد بیشتر از میانگین استان بوده است

پاکدشت – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت اظهار داشت: میزان مشارکت مردم در انتخابات پاکدشت 76.5 درصد بود که این میزان، نسبت به میانگین استان 11 درصد بالاتر است.

عین الله تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات الکترونیک با استقبال خوب مردم پاکدشت روبرو شد و علاوه براین در شمارش آرا نیز بسیارحائز اهمیت بود و باعث افزایش سرعت عمل در امر انتخابات بود.

وی بیان داشت: نحوه اجرای انتخابات به این صورت، از خطاهای انسانی و چشمی جلوگیری کرد و مردم  می توانستند نتیجه انتخابات هر شعبه را به صورت آنلاین بر روی سایت وزارت کشور مشاهده کنند.

این مسئول ادامه داد: هر سمینار اجرایی بعد از انتقال مطالب به وزارت کشور می توانست نتیجه را بعد از مدت زمانی پنج دقیقه، روی سایت مشاهده کرده و این سرعت عمل انتخابات الکترونیکی را نشان می دهد.

با انتخابات الکترونیک سرعت شمارش آرا بالا می رود

وی گفت: با انتخاب این سیستم  سرعت شمارش آرا  بالا می رود و با اجرای آن در تمام شعبه های اخذ رأی کشور میزان نیروها کاهش و امنیت افزایش خواهد یافت.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت اضافه کرد: حمایتهای ویژه ای از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات استان تهران برای برگزاری درست انتخابات الکترونیک به عنوان نمونه در پاکدشت صورت گرفت.

استقبال مردم از انتخابات تمام مکانیزه بی نظیر بود

وی یادآور شد: در کنار سیستم انتخابات الکترونیک، نیروهایی نیز برای برگزاری انتخابات سنتی و دستی آماده خدمت بودند ولی استقبال مردم از انتخابات تمام مکانیزه بی نظیر بود.

تاجیک در خصوص نحوه رأی گیری از مردم افزود: هر فردی که رأی مورد نظر خود را انتخاب می کرد، مهر انتخابات در شناسنامه وی ممهور می شد و با وجود این سیستم از مهر زدن تعرفه ها خبری نبود.

وی عنوان کرد:حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاکدشت نسبت به دوره قبل 20 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1551283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها