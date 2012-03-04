مشارکت پاکدشتی ها در انتخابات 11 درصد بیشتر از میانگین استان بوده است

عین الله تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات الکترونیک با استقبال خوب مردم پاکدشت روبرو شد و علاوه براین در شمارش آرا نیز بسیارحائز اهمیت بود و باعث افزایش سرعت عمل در امر انتخابات بود.

وی بیان داشت: نحوه اجرای انتخابات به این صورت، از خطاهای انسانی و چشمی جلوگیری کرد و مردم می توانستند نتیجه انتخابات هر شعبه را به صورت آنلاین بر روی سایت وزارت کشور مشاهده کنند.

این مسئول ادامه داد: هر سمینار اجرایی بعد از انتقال مطالب به وزارت کشور می توانست نتیجه را بعد از مدت زمانی پنج دقیقه، روی سایت مشاهده کرده و این سرعت عمل انتخابات الکترونیکی را نشان می دهد.

با انتخابات الکترونیک سرعت شمارش آرا بالا می رود

وی گفت: با انتخاب این سیستم سرعت شمارش آرا بالا می رود و با اجرای آن در تمام شعبه های اخذ رأی کشور میزان نیروها کاهش و امنیت افزایش خواهد یافت.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت اضافه کرد: حمایتهای ویژه ای از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات استان تهران برای برگزاری درست انتخابات الکترونیک به عنوان نمونه در پاکدشت صورت گرفت.

استقبال مردم از انتخابات تمام مکانیزه بی نظیر بود

وی یادآور شد: در کنار سیستم انتخابات الکترونیک، نیروهایی نیز برای برگزاری انتخابات سنتی و دستی آماده خدمت بودند ولی استقبال مردم از انتخابات تمام مکانیزه بی نظیر بود.

تاجیک در خصوص نحوه رأی گیری از مردم افزود: هر فردی که رأی مورد نظر خود را انتخاب می کرد، مهر انتخابات در شناسنامه وی ممهور می شد و با وجود این سیستم از مهر زدن تعرفه ها خبری نبود.

وی عنوان کرد:حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاکدشت نسبت به دوره قبل 20 درصد افزایش داشته است.