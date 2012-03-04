ساخت شش کشتی اقیانوس پیما/ 35 میلیون لیر بنزین در هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، بندرشهید رجایی و افزایش ظرفیت سوخت رسانی را از برنامه های در دست اقدام عنوان کرد و گفت: با ساخت 30 بندر کوچک چند منظوره ، 14 بندر تجاری و ظرفیت تخلیه وبارگیری 34 میلیون لیتر، پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه بنادر در حال انجام است.

وی عنوان کرد: به ساخت شناورهای اقیانوس پیما اشاره کرد و ادامه داد: شش کشتی اقیانوس پیما در حال ساخت است که یکی از این کشتیها با ظرفیت 35 هزار تن به زودی به بهره برداری می رسد.

عزیزی پیشرفت در صنعت بانکرینگ را یک اصل اساسی واولویت دار برای استان دانست و اظهار داشت: یکی از مسیرهای درآمد در استان توسعه صنعت بانکرینگ است که با افزایش تولید از دو میلیون لیتر به شش میلیون لیتر گام هایی اساسی در این بخش برداشته می شود.

استاندار هرمزگان به بالا بردن ظرفیت صنعت در استان اشاره کرد و افزود: پروژه های خوبی در زمینه فولاد آغاز شده که از جمله می توان به پروژه فولاد صبا ، کاوه جنوب و فولاد ساحل خلیج فارس اشاره کرد که ظرفیت تولید فولاد را از 2.8 میلیون تن به 10 میلیون تن فولاد می رساند.

وی گفت: امید است که با بالا بردن ظرفیت تولید فولاد در استان هرمزگان قطب اول کشور در این زمینه شود و با رشد زیرساختها زمینه ای برای اشتغال زایی فراهم شود.

تولید 35 میلیون لیتر بنزین از سال آینده در هرمزگان

استاندار هرمزگان گفت: از سال آینده در هرمزگان 35 میلیون لیتر بنزین تولید می شود که تامین کننده سوخت بنزین جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

عزیزی گفت: با افتتاح فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ظرفیت تولید 35 میلیون لیتر بنزین، از سال آینده استان هرمزگان تامین کننده سوخت جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولیدی بنزین در کشور با احتساب پتروشیمی50 میلیون لیتر است، بیان کرد: اضافه شدن ظرفیت تولید بنزین استان هرمزگان و تزریق آن به کشور نیاز های ما را در این زمینه مرتفع می کند.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: روند توسعه پالایشگاه بندرعباس با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد تومان با سرعت خوبی در حال اجراست.

وی تولید اشتغال این پالایشگاه را از مزایای دیگر آن عنوان کرد و یادآورشد: توسعه زیرساختهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس، هرمزگان را از نظر سوخت غنی و برخوردار می سازد.