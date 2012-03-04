کارآمدی مسئولان باید در خدمت به مردم خلاصه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده روز یکشنبه در جمع مسئولان اجرایی دستگاههای دولتی مرند با اشاره به اهمیت ارزشگذاری به جایگاه مردم و تلاش برای حل و فصل مشکلات زندگی اجتماعی آنها، تاکید کرد: کارآمدی مسئولان باید در خدمت به مردم و اعتلای نظام خلاصه شود.

وی با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای درون مردمی و هدایت صحیح توانمندی های نظام اداری برای افزایش سطح امنیت عمومی و تقویت هدفمند میزان ضریب نشاط و خودباوری اجتماعی باید از اهداف اولویت دار مسئولان قلمداد شود، افزود: جلب اعتماد عمومی مردم و ارزشگذاری به چارچوب مطالبات قانونی آنها دو موضوع محوری در اعتلابخشی به حیات اجتماعی و سیاسی نظام و جامعه محسوب می شود که مدیران دستگاههای مختلف باید با جدیت کامل به دنبال تحقق کامل آنها باشند.

امام جمعه مرند، از گریبانگیر کردن مردم به مراحل خسته کننده نظام بوراکراسی انتقاد کرد و گفت: نظام اداری باید طوری در بخش های مختلف جامعه جاری و پیاده شود که همه آحاد مردم به راحتی بتوانند از خدمات شایسته آن در مسیر تسهیل بخشی به امورات معیشتی و افزایش مشارکت پذیری اجتماعی و سیاسی خود برخوردار شوند.

حجت الاسلام نعمت زاده با اشاره به سربلندی مجدد مردم ایران در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تامین سلامت برگزاری و اعتلای امنیت ملی در برنامه انتخابات مد نظر بود و در این رابطه باید تمامی چالشهای تحمیلی دشمنان داخلی و خارجی نظام را در ایام بعد انتخابات با هوشیاری و متانت خاص اجتماعی و سیاسی شناسایی، کنترل و هدایت کرد تا کوچکترین خدشه ای به ساختار ماهیتی نظام و امنیت عمومی جامعه وارد نشود.