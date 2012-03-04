خط ریلی زاهدان - کرمان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی داودی ظهر یکشنبه اظهار داشت: قطار مسافری زاهدان - کرمان - تهران از روز شنبه بر اثر توفان شدید شن و به لحاظ ایمنی مسیر و تامین سلامت مسافران در ایستگاه زاهدان متوقف شده بود.

وی گفت: توفان شن خسارت های جانی و مالی و همچنین مسدود شدن مسیرهای جاده ای و ریلی و لغو چندین پرواز و حرکت قطار در سیستان و بلوچستان را در پی داشت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی پرسنل زحمت کش راه آهن در پاکسازی مسیر ریلی از شن و ماسه و بازگشایی محور از صبح امروز قطار مسافربری طبق برنامه سابق به حرکت درآمد.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق کشور بیان داشت: مسافرانی که از روز گذشته سفرشان بر اثر توفان شن لغو شده بود، بهای بلیت خود را دریافت کردند و مسافرانی که سفرشان به تهران ضروری بود، نیز در لیست مسافران قطار امروز صبح قرار گرفتند.

توفان شن که از جمعه شب در زاهدان شروع شده بود و تا صبح یکشنبه ادامه داشت، علاوه بر لغو چند پرواز و قطار مسافری، باعث شکسته شدن درختان و ریزش سقف یک خانه در زاهدان شد که بر اثر این حادثه چهار نفر از ساکنان این خانه کشته شدند.

11 کشته و مجروح بر اثر واژگون شدن خودروی حامل اتباع بیگانه

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ساعت سه بامداد امروز بر اثر واژگون شدن یک خودروی پژو 405 حامل اتباع بیگانه در مسیر شهرستان سراوان به بخش گشت، دونفر کشته و 9 نفر مجروح شدند.

فریبرز راشدی افزود: تجاوز از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ منجر به واژگونی خودرو شده بود.

وی اظهار داشت: متاسفانه خودروهای حامل اتباع بیگانه به دلیل عجله ای که در رسیدن به مقصد و گریز از ماموران انتظامی دارند منجر به بروز حوادث خطر ساز می شوند.

کاهش ابتلا به بیماری تراخم در کشور طی 11 ماه گذشته

مدیر حوزه پیشگیری از نابینایی و کم بینایی وزارت بهداشت گفت: با انجام کار کارشناسی و تلاش در راستای ارتقای شاخص های بهداشتی خوشبختانه میزان بروز بیماری تراخم در 11 ماه گذشته در کشور کاهش داشته است.

علیرضا مهدوی افزود: در حال حاضر 40 میلیون نفر در دنیا مبتلا به بیماری تراخم فعال هستند که یک میلیون و 300 هزار نفر از آنان دچار نابینایی مطلق شدند.

وی بیان داشت: ایران یکی از معدود کشورهایی است که درصد تعداد مبتلایان جدید نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده است.

وی گفت: تراخم، عفونت مزمن و مکرر چشم است که عامل آن باکتری کلامید یا تراکوماتیس است.

وی افزود: در صورت درمان به موقع از عوارض برگشت ناپذیر آن مانند نابینایی و کم بینایی می توان پیشگیری کرد.

آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی به طور همزمان در سراسر استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: در اجرای این طرح بزرگ که از امروز آغاز شد، نظارت و بازرسی اکیپ های بهداشت محیط از رستوران ها، هتل ها، اغذیه فروشی ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام می شود.

سید مهدی طباطبایی گفت: 130 تیم بازرسی در سطح استان به انجام نظارت و بازرسی می پردازند.

وی افزود: چنانچه مسافران با هر گونه موارد تخلف بهداشتی در مراکز خرید و رستوران ها مواجه شدند مراتب را با شماره تلفن 09678 ستاد فوریت های سلامت محیط کار اطلاع دهند.

راه اندازی پایگاه استانی اطلاع رسانی و خبری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: با توجه به ضرورت راه اندازی یک مرکز اطلاع رسانی واحد در حوزه سلامت، پس از راه اندازی پایگاه خبری وب دا در وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اقدام به طراحی و راه اندازی پایگاه های استانی وب دا کرده اند.

محبوبه فیروز گفت: این پایگاه های خبری و اطلاع رسانی که با هدف اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی مباحث سلامت راه اندازی شده است، نقش به سزایی در آگاه سازی مردم در این خصوص داشته است.

وی با بیان اینکه پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب دا در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز از امروز به طور رسمی افتتاح شد، افزود : از این پس علاقمندان به موضوعات پزشکی و سلامتی می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.webda.zaums.ac.ir به مقالات پزشکی، تازه ترین اخبار پزشکی استان و مناسبت های بهداشتی دسترسی داشته باشند.