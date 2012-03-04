ورزشکاران سما قائم شهر در کشور درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش شنا دانش آموزی که به میزبانی واحد تنکابن برگزار شد، تیم شنا دانش آموزی سما واحد قائم شهر توانست با درخشش شناگران نوجوان خود به نتایج زیر دست یابد.

کاوه واحدیان در رشته شنا 100 متر رتبه دوم، سید حسین حمیدی در شنا قورباغه رتبه دوم، سید حسین حمیدی در شنا 50 متر رتبه سوم و در بخش دانشجویی این دوره ازمسابقات که به میزبانی ساری برگزار شد، تیم شنا دانشجویی خواهران سما واحد قائم شهر، توانست با درخشش شناگران خود به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یابد.

در رشته تنیس روی میز برادران که به میزبانی واحد قائم شهر برگزارشد، تیم دانش آموزی سما واحد قائم شهر توانست با درخشش ورزشکاران نوجوان خود به نتایج قابل قبولی دست یابد. تیم سما واحد قائم شهر به مقام اول تیمی و تنکابن به مقام دوم دست پیدا کردند.

در رشته تنیس روی میز خواهران که به میزبانی واحد قائم شهر برگزار شد، تیم دانشجویی خواهران سما واحد قائم شهر توانست با درخشش ورزشکاران خود به رتبه اول تیمی این دوره از مسابقات دست یابد.

در رشته فوتسال که به میزبانی واحد چالوس برگزار شد، تیم دانش آموزی سما واحد قائم شهر توانست با درخشش ورزشکاران نوجوان خود به مقام دوم این دوره از مسابقات دست یابد و تیم والیبال دختران مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قائم شهر در بخش دانشجویی به مقام سوم این دروه از مسابقات نایل آمد.