به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با راه اندازی طرح های جدید افزایش تولید سوخت هواپیما در پالایشگاههای نفت امام خمینی شازند، شهید تندگویان (تهران)، آبادان، لاوان و کرمانشاه، شمارش معکوس برای ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان این فرآورده استراتژیک نفتی آغاز شده است.
با بهره برداری از خط لوله صادرات سوخت هواپیما در بندرعباس سالجاری نخستین محموله سوخت هواپیمای ایران به بازارهای جهانی صادر شده است.
پیش بینی می شود با راه اندازی این واحدهای جدید پالایشگاهی امکان افزایش ظرفیت تولید سوخت هواپیما با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در سطح کشور فراهم شود همچنین در این واحدها میزان گوگرد موجود در سوخت هواپیما از 3 هزار به حدود 10 تا 20 پی.پی.ام کاهش یافته است.
با آغاز تولید سوخت هواپیما با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا در پالایشگاههای داخلی، ساخت خطوط لوله انتقال سوخت هواپیما از پالایشگاه نفت تهران و امام خمینی شازند به برخی از فرودگاه های بزرگ کشور همچون فرودگاه امام خمینی و مهرآباد تهران آغاز شده است.
در حال حاضر با راه اندازی 47 مرکز سوخت رسانی هوایی در مجموع به طور متوسط روزانه سه تا پنج میلیون لیتر بنزین هواپیما در ایران مصرف می شود.
با توجه به ورود ایران به جمع کشورهای صادرکننده سوخت هواپیما، تیر ماه سال آینده با حضور مقامات وزارت نفت، مسکن و شهرسازی و کارشناسان خارجی، نخستین کنفرانس بین المللی سوخت هوایی ایران در تهران برگزار می شود.
بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی تجارت بین المللی و مقررات صنعت سوخت هوایی از مهمترین محورهای برگزاری این گردهمایی دو روزه در تهران است، ضمن آنکه شناسایی منابع تامین و روشهای تولید سوخت هوایی هم از دیگر محورهای این کنفرانس است.
تعیین روشهای ذخیرهسازی و نگهداشت، مدیریت توزیع و فروش، روشهای جدید انتقال و تحویل، مسیرهای اقتصادی تحویل سوخت هواپیما در فرودگاههای کشور با توجه به ظرفیتهای پروازی هم از دیگر محورهای کنفرانس دو روزه تهران است ضمن آنکه بررسی نوسانهای قیمت سوخت و تاثیر آن بر قیمت گذاری خدمات از دیگر محورهای این گردهمایی بین المللی است.
شناسایی راهکارهای صرفه جویی در مصرف سوخت، فناوری جدید تولید سوخت هواپیما، شناخت آثار زیست محیطی سوختهای جایگزین و خصوصی سازی در صنعت سوخت هوایی هم از دیگر موضوعاتی است که در نخستین کنفرانس بینالمللی سوخت هوایی مورد بحث و بررسی کارشناسان داخلی و خارجی قرار می گیرد.
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