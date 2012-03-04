حامد لک به تیم ملی فوتبال دعوت شد

داریوش اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: درخشش حامد لک در بازی های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موجب شد تا بار دیگر توانایی ها و استعداد این بازیکن مورد نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال قرار بگیرد.



وی ادامه داد: لک در اوج جوانی در حال حاضر سنگربان اصلی تیم فوتبال صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس است و به جز یکی دو مسابقه که به دلیل مصدومیت و محرومیت از ترکیب اصلی به دور بود، در سایر بازی ها دروازه بان اول تیم بوده است.



مربی دروازه بان های تیم فوتبال صبای قم افزود: این دروازه بان جوان که سومین سال عضویت در تیم فوتبال صبای قم را سپری می کند، امسال سنگربان اصلی تیم صبا در مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بوده است و در مقابل تیم های بزرگی همچون استقلال تهران، سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز و پرسپولیس تهران بازی های بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته است.



وی اضافه کرد: حامد لک در مسابقات لیگ برتر در ترکیب اصلی تیم فوتبال صبای قم مقابل رقبای لیگ برتر به خوبی اعتماد کادر فنی تیم را به دست آورده است و در نیم فصل دوم نیز مورد اعتمادترین سنگربان صبای قم برابر حریفان محسوب می شود.



اسفندیاری ابراز داشت: از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 34 بازیکن به اردوی مشترک سه روزه تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر 22 سال دعوت شدند که در بین آنها حامد لک سنگربان صبای قم تنها بازیکن ملی پوش صبا است.



وی یاد آور شد: در این اردوی کوتاه مدت (مینی کمپ) که در روزهای 4 تا 6 فروردین سال آینده در تهران برپا خواهد شد 33 بازیکن دیگر از تیم های مختلف لیگ برتری و همچنین تیم های حاضر در لیگ دسته اول به تیم ملی دعوت شده اند.



اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو:

صبای قم: حامد لک

ذوب آهن اصفهان: محمد باقر صادقی، علی گودرزی، پیام صادقیان

ملوان بندر انزلی: ایمان صادقی، محسن مسلمان، مهدی دغاغله

نفت تهران: علیرضا بیرانوند، وفا هخامنش، علیرضا عزتی کرامت، یعقوب کریمی، مسعود حسن زاده، سیامک کوروشی

مس کرمان: وحید اسماعیل بیگی، شجاع خلیل زاده، احمد زنده روح

تراکتورسازی تبریز: میلاد فخرالدینی، احسان حاج صفی

شهرداری اراک: سعید لطفی

راه آهن: محمدرضا خانزاده، امید عالیشاه

فولاد خوزستان: مهرداد جماعتی، بختیار رحمانی، آرش افشین

پیکان تهران: مهرداد یگانه، بابا محمدی

فجر سپاسی شیراز: رضا حقیقی، مسعود ریکی

سپاهان اصفهان: اکبر ایمانی

استیل آذین سمنان: ایمان باصفا

داماش گیلان: میلاد زنیدپور، محمد غلامی

سایپا البرز: کریم انصاری فرد، میلاد غریبی



این بازیکنان باید ساعت 13 روز جمعه چهارم فروردین 91 خود را در محل هتل المپیک به کادر فنی معرفی کنند. ضمنا نخستین تمرین، ساعت 16 همان روز در زمین چمن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

