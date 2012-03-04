کارنامه 45 هزار داوطلب کنکور دکتری 90 منتشر شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری 45 هزار و 569 نفر شرکت کردند که از این تعداد 5 هزار و 315 نفر برای مصاحبه به دانشگاه‌های کشور معرفی شدند.

وی افزود: کارنامه دکتری برای 45 هزار و 569 داوطلب در این مرحله منتشر شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی مرحله پذیرش‌ رشته ‌محلهای جدید و افزایش ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 90 روز اول اسفند منتشر شد.

وی تاکید کرد: کارنامه داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.