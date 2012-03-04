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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

توکلی در گفتگو با مهر:

کارنامه 45 هزار داوطلب کنکور دکتری 90 منتشر شد

کارنامه 45 هزار داوطلب کنکور دکتری 90 منتشر شد

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار کارنامه نهایی داوطلبان شرکت کننده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 خبر داد و گفت: کارنامه داوطلبان با درج شماره پرونده یا داوطلبی قابل دسترسی است.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری 45 هزار و 569 نفر شرکت کردند که از این تعداد 5 هزار و 315 نفر برای مصاحبه به دانشگاه‌های کشور معرفی شدند.

وی افزود: کارنامه دکتری برای 45 هزار و 569 داوطلب در این مرحله منتشر شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی مرحله پذیرش‌ رشته ‌محلهای جدید و افزایش ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 90 روز اول اسفند منتشر شد.

وی تاکید کرد: کارنامه داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.

کد مطلب 1551293

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