نخستین کاروان دانشجویی مازندران رهسپار سرزمین نور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری میدانسر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ‌این دانشجویان به عنوان نخستین کاروان دانشجویی مازندران به مناطق جنگی جنوب کشور در قالب طرح شهید صیاد شیرازی و ستاد مرکزی راهیان نور کشور اعزام شدند.

وی ادامه داد: این افراد پس از بازدید از سد کرخه، زیارت دانیال نبی، حرکت به سوی منطقه فتح المبین و بازدید از مناطق عملیاتی فتح المبین، فکه، چزابه، شلمچه، دهلاویه، مقر دژ، پادگان حمید، منطقه عملیاتی والفجر هشت اروند‌کنار، منطقه عملیاتی طلائیه و حضور در مناطق بدر و خیبر، قرارگاه عملیاتی میشداغ و اجرای رزم شبانه توسط یگان تکاور ارتش را در برنامه دارند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر گفت: امسال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر به نیت شهید احمدی روشن علم الهدی نسل سوم پس از زیارت مزار شهدای هویزه دانشجویان پیرو خط امام و مزار شهید علم الهدی با آرمانهای شهدا میثاق خواهند کرد.

دبیر مجمع ادوار فرماندهان بسیج مازندران، هدف از این اعزام را اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص انتقال ارزشهای انقلاب به نسل سوم انقلاب دانست و افزود: تعمیق ارزشهای دفاع مقدس به نسل امروز باید به گونه ای بوده که بتواند با بکارگیری هر چه بیشتر از ایثار و رشادت های شهدا درس و الگوی زندگی گیرند.

وی در تشریح برنامه های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر گفت:این مجموعه در نظردارد در پایان اسفندماه سالجاری با اعزام 150 نفر از خواهران بسیجی به مناطق جنگی جنوب کشور جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای مقدس امام (ره) و شهدا اسلام را فراهم کند.