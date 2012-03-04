چهارمین کنگره شعر عاشورایی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور مجد الاشرافی افزود: زمان برگزاری کنگره، روز چهارشنبه 17 اسفندماه جاری در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران واقع در خیابان بهارستان خواهد بود.

وی زمان فراخوان آثار به دبیرخانه کنگره را ابتدای آذرماه جاری همزمان با ماه محرم الحرام تا ابتدای اسفند ماه امسال عنوان کرد و گفت: در این مدت 1500 اثر از شعرای استان تهران و استانهای همجوار به دبیرخانه رسید که پس از دسته بندی و بررسی، تعداد 10 شعر به عنوان آثار برتر و اشعار برگزیده شناسایی شد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی تهران افزود: آثارمنتخب کنگره شعر عاشورایی به زودی درکتابی با تیراژ 5000 جلد به چاپ می رسد.

مشارکت 10 هزار واحد صنفی در طرح فروش فوق العاده نوروز

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 10 هزار واحد صنفی در طرح فروش فوق العاده کالا در استان تهران، شرکت دارند.

مجتبی شیرقاضی افزود: با بیان اینکه بیشتر تقاضاها در پایان سال مربوط به خرید پوشاک و کیف و کفش است افزود: مردم می توانند از نمایشگاههای فروش بهاره کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با بیان آغاز طرح فروش فوق العاده،‌ بیان کرد: با هماهنگی مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه، این سازمان اقدام به اجرای طرح فوق العاده کرده است.

شیر قاضی با اشاره به مزایای این طرح ادامه داد: با اجرای این طرح مردم می توانند در محل زندگی خود، کالاهای مورد نیاز خود را با پنج تا 15 درصد تخفیف واقعی تهیه کنند.

وی بیان داشت: این واحد های صنفی، با نصب بنرهای ویژه ای که مورد تأیید مجمع امور صنفی است از سایر واحد ها تشخیص داده می شوند.

تمامی مدارس تهران تا سه سال آینده هوشمند می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: امسال 40 درصد مدارس شهر تهران در مسیر هوشمندسازی قرار گرفتند و تا سه سال دیگر تمام مدارس پایتخت هوشمند می‌شوند.

سید علی یزدیخواه افزود: از پنج هزار و یکصد مدرسه شهر تهران، سه هزار مدرسه آن دولتی هستند که با اعتبارات دولتی تا سه سال آینده هوشمند می شوند.

یزدیخواه در خصوص مدارس شهر تهران که در طرح هوشمندسازی مجهز شدند، گفت: هم اکنون هزار و 400 مدرسه از یک کلاس تا تمام فضاهای مدرسه هوشمند شده اند.

یزدیخواه در خصوص همشمندسازی مدارس غیر دولتی نیز اضافه کرد: مدارس غیر دولتی نیز موظف هستند با اعتبارت خودشان به هوشمند سازی مدارس بپردازند.

اداره 96 درصد معادن استان تهران توسط بخش خصوصی

معاون معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر 200 معدن فعال دراین استان وجود دارد گفت: 96 درصد معادن استان تهران توسط بخش خصوصی اداره می شود و فقط چهار درصد معادن توسط دولت اداره می شود که با برنامه ریزی به بخش خصوصی انتقال می یابد.

مجید پور مقدم با بیان ضرورت افزایش فعالیت معادن و رونق آنها افزود:‌ تقویت معادن استان موجب تقویت صادرات و ورود ارز بیشتری به کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه کشور ما ظرفیت زیادی در زمینه معادن دارد، یادآور شد: برخی معادن از جمله معادن مس، خاک های صنعتی، سنگهای ساختمانی و تزئینی در کشور، منحصر به فرد هستند.

این مسئول ادامه داد: سهم استان تهران از معادن شن و ماسه آبرفتی و معادن کوهی، 600 معدن است که به طور تخمینی می توان استان تهران را قطب معدنی کشور عنوان کرد.

وی عنوان کرد: استان تهران با داشتن 130 واحد آسفالت، بتن و خط تولید شن و ماسه بزرگترین استخراج کننده مواد معدنی کشور است.