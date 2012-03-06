رقابتهای اسکواش جام خلیج فارس در سطح بالایی برگزار شد

سیدعلیرضا سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی رقابتهای جام خلیج فارس که اخیرا در کیش به پایان رسیده است، اظهار داشت: این دوره از رقابتها برخلاف مسابقات سالهای گذشته مسابقات بسیار خوبی بود بطوریکه ایران که همواره در جدول اصلی دو نماینده داشت در این دوره 6 نماینده ایران به جدول اصلی مسابقات صعود کردند.

وی با مثبت ارزیابی کردن سطح مسابقات اسکواش جام خلیج فارس، عنوان کرد: سطح این مسابقات به گونه ای بود که بازیکن فرانسوی که جزو بهترینهای دنیاست در مرحله فینال مغلوب بازیکن مجارستانی شد.

مدیر تیمهای ملی اسکواش در ادامه درخصوص آمادگی بازیکنان در مسابقات جام نوروز که قرار است از هجدهم اسفندماه سال جاری در تهران برگزار شود، گفت: با توجه به اینکه بازیکنانمان در رقابتهای جام خلیج فارس عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند با روحیه و آمادگی بیشتری در مسابقات جام نوروز شرکت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: تصور می کنم در این دوره از مسابقات که رنکینک جهانی هم دارد 5 بازیکن ما به جدول اصلی صعود کنند و جزء نفرات برتر این جدول باشند.

سنایی در ادامه درخصوص آمادگی تیم ملی اسکواش برای انجام مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است اردیبهشت ماه سال آینده در کویت برگزار شود گفت: در دوره قبل تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها از رده شانزدهم به رده دهم صعود کرد و در این دوره تلاش خواهیم کرد که این رتبه را بهبود بخشیده و تک رقمی کنیم.

وی اضافه کرد: البته در حال حاضر ما شدیدا پیگیر برگزاری اردوی خارج از کشور هستیم تا بتوانیم با آمادگی بیشتری به این دوره از رقابتها اعزام شویم و ترجیحا کویت یا کشوری مانند مالزی را برای اردوی آمادگی درنظر داریم.

مدیر تیمهای ملی اسکواش همچنین در رابطه با تمدید قرارداد مربیان پاکستانی تیم ملی اسکواش کشورمان گفت: مربیان خارجی در تیم ملی آقایان و بانوان عملکرد قابل قبولی داشتند بنابراین به احتمال زیاد قرارداد آنها برای سال آینده تمدید خواهد شد.

وی در خاتمه درخصوص شایعه تغییر فدراسیون اسکواش به انجمن اسکواش نیز گفت: این شایعه همیشه وجود داشته و ما هم آنرا زیاد شنیده ایم اما با توجه به عملکرد بسیار خوب فدراسیون اسکواش بعید می دانم مسئولان وزارت ورزش بخواهند این فدراسیون را تبدیل به انجمن کنند.