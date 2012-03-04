به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع "آزادی" و با شرکت شخصیت های دانشگاهی و حوزوی در اوایل سال آینده در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود.
استادان و محققانی که پیرامون موضوع نشست، پژوهشی را به انجام رساندهاند، میتوانند به منظور حضور در این رویداد عالی علمی، مقالات جدید و منتشر نشده خود را حول محورهای نشست که حاوی دیدگاه و دستاوردهای اصیل و بدیع باشد، ارسال نمایند. سخنرانان و شرکت کنندگان نشست پس از داوری مقالات از سوی هیأت داوران انتخاب خواهند شد و مقالات پذیرفته شده در کتاب نشست به چاپ خواهد رسید. به منظور آگاهی از چارچوب و ضوابط تهیه مقالات به وبگاه نشست http://n4.dnar.ir مراجعه فرمایید.
محورهای نشست عبارتند از: فلسفه، مبانی و شاخصهای آزادی در اندیشه اسلامی، تطبیق فلسفه، مبانی و شاخصهای آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی ، آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی در نظریه و عمل، ضمانتهای تحقق آزادی در نظام اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهت تحقق آزادی در ایران وجهان، آسیب شناسی تحقق آزادیهای مشروع در ایران، آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزیابی تحقق آزادی در غرب از دومنظر نظام اسلامی و نظام دموکراسی لیبرال، مواجهه مبتکرانه انقلاب اسلامی با غرب در جهت رفع موانع تحقق آزادی در جهان، نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی و گسترش آزادی در جهان.
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