به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی با موضوع "آزادی" و با شرکت شخصیت­ های دانشگاهی و حوزوی در اوایل سال آینده در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می­شود.

استادان و محققانی که پیرامون موضوع نشست، پژوهشی را به انجام رسانده­اند، می‎توانند به­ منظور حضور در این رویداد عالی علمی، مقالات جدید و منتشر نشده خود را حول محورهای نشست که حاوی دیدگاه و دستاوردهای اصیل و بدیع باشد، ارسال نمایند. سخنرانان و شرکت­ کنندگان نشست پس از داوری مقالات از سوی هیأت داوران انتخاب خواهند شد و مقالات پذیرفته شده در کتاب نشست به چاپ خواهد رسید. به­ منظور آگاهی از چارچوب و ضوابط تهیه مقالات به وبگاه نشست http://n4.dnar.ir مراجعه فرمایید.

محورهای نشست عبارتند از: فلسفه، مبانی و شاخص­های آزادی در اندیشه اسلامی، تطبیق فلسفه، مبانی و شاخص­های آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی ، آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی در نظریه و عمل، ضمانتهای تحقق آزادی در نظام اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهت تحقق آزادی در ایران وجهان، آسیب ­شناسی تحقق آزادی­های مشروع در ایران، آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزیابی تحقق آزادی در غرب از دومنظر نظام اسلامی و نظام دموکراسی لیبرال، مواجهه مبتکرانه انقلاب اسلامی با غرب در جهت رفع موانع تحقق آزادی در جهان، نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی و گسترش آزادی در جهان.

