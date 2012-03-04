انتخابات قم در امن ترین شرایط برگزار شد/ مشارکت 67 درصدی مردم

عبدالسعید حقیقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قم اظهار داشت: خوشبختانه این انتخابات در فضایی مطلوب و با حضور باشکوه و چشم گیر مردم برگزار شد.



وی یادآور شد: علی رغم تهدید ها و جوسازی های رسانه های غربی در روزهای منتهی به انتخابات، در این دوره شاهد مشارکت 67 درصدی واجدان شرایط رای دهی در قم بودیم.



رشد 10 درصدی میزان مشارکت نسبت به دوره های گذشته



فرماندار قم با بیان این که میزان مشارکت مردم قم در این دوره انتخابات نسبت به دوره های قبل رشدی 10 درصدی داشته است، ابراز داشت: در این دوره از انتخابات تعداد رای های ماخوذه در قم 444 هزار و 414 رای بود که نشان از مشارکت بالای مردم در پای صندوق های رای دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود این دوره از انتخابات را یکی از امن ترین و سالم ترین انتخابات در قم برشمرد و تصریح کرد: دلیل این مدعا نیز این است که تا این لحظه هیچ گونه شکایتی از جانب مردم در خصوص مشاهده تخلف در انتخابات گزارش نشده است.



پایان وقت اداری امروز آخرین زمان تقدیم اعتراضات نامزدها



حقیقی مقدم در ادامه با بیان این که تا این لحظه از سوی هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی نیز اعتراضی در خصوص نتیجه انتخابات گزارش نشده است، یادآور شد: نامزدهایی که در این خصوص اعتراضی دارند می توانند تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه چهارده اسفندماه 90 مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی، مستدل و مستند به هیئت اجرایی انتخابات در قم تحویل دهند تا در موقع مقرر به آن رسیدگی شود.



لازم به ذکر است، در این دوره از انتخابات علی لاریجانی با 270 هزار و 382 رای، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی 164 هزار و 219 رای و احمد امیرآبادی با 147 هزار و 765 رای توانستند به عنوان نمایندگان قم به مجلس نهم راه یابند.

