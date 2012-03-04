به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی درگردهمایی سراسری مدیران سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه خادم بودن لیاقت می‌خواهد، افزود: یک سوم صنایع در شهرکهای صنعتی مستقر است و یک چهارم تولید دراین مکان ها محقق می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شهرکهای صنعتی نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید صادراتی دارند و حدود 50درصد اشتغال صنعت درشهرکها ونواحی صنعتی سراسرکشور در این بخش ایجاد شده است.

وی با اشاره اینکه 27 هزار و200 واحد صنعتی در حال حاضر در شهرکها و نواحی صنعتی فعال و28 هزار و 700واحد صنعتی نیز نیمه تمام هستند، افزود: تلاش ما در سازمان این است که ظرفیت تولید در واحدهای فعال را بالابرده وواحدهای نیمه تمام هرچه سریعتر تکمیل کنیم .

مولایی از مدیران شرکت شهرکهای صنعتی خواست تا تمام تلاش خود را برای کیفی سازی شهرکهای صنعتی ورفع مشکلات واحدهای صنعتی بکار گیرند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر صدور خدمات فنی ومهندسی گفت : باید برای توسعه صادرات در شهرکها به تفکیک هر شهرک و میزان صادرات آن برنامه ی مشخص تهیه شود تا سال آینده براساس برنامه تدوین شده حرکت کنیم.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت در ادامه به تدوین لایحه بودجه91 اشاره و تصریح کرد: با تلاش مدیران سازمان وموافقت معاونت نظارت وراهبردی ریاست جمهوری موفق شدیم، دو ردیف اعتباری جدید بمنظور توسعه خوشه های صنعتی و تصفیه پساب صنعتی با اعتبار سالیانه 14 میلیارد تومان دریافت کنیم، همچنین 31 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمانهای توسعه ای برای تکمیل زیر ساختهای عمرانی به این سازمان اختصاص یافت.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در ادامه به تدوین اساسنامه جدید سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران اشاره کرد وگفت: به تازگی اساسنامه جدید سازمان به عنوان سازمانی توسعه ای در عرصه بنگاه های کوچک و متوسط تدوین ونهایی شده ودر انتظار تایید نهایی است.

وی تاکید کرد: با تایید اساسنامه سازمان ، ماموریتهای جدید با روند بهتری اجرا خواهد شد.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت همچنین ایجاد بانک مشترک صنایع کوچک و صنوف با همکاری مرکز اصناف ایران را از ماموریت های جدید سازمان برشمرد و از ایجاد بانک اطلاعات صنایع کوچک کشور در سال آتی خبر داد.

مولایی پیاده سازی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی و تحقق پرشمارترین خصوصی سازی را از مهمترین برنامه های این مجموعه در سال 91 عنوان کرد وابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل را نقطه عطفی در فعالیت سازمان دانست.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت همچنین به وضعیت صندوق ضمانت صنایع کوچک نیز اشاره کرد وگفت: نگرانی هایی در مورد صندوق ضمانت صنایع کوچک وجود دارد که امیدواریم با افزایش سرمایه این صندوق این دغدغه برطرف شده وخدمات ضمانتی بیشتری به واحدهای صنعتی ارائه شود.

وی طرح کمک به نوسازی صنایع در 12 هزار واحد صنعتی با اولویت رفع تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از برنامه های این سازمان در طول برنامه پنجم برشمرد و تکمیل و راه اندازی طرحهای دارای حداقل 50درصد پیشرفت فیزیکی در سراسر کشور را از مهمترین برنامه های سازمان در سال آتی عنوان کرد.

به گفته وی با تکمیل و راه اندازی این طرحها در سال 91بیش از اشتغال 117 هزار نفر در سراسرکشور ایجاد خواهد شد.