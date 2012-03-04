چین درباره مداخله خارجی در سوریه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت چین پس از دادن رای منفی به قطعنامه شورای امنیت در قبال سوریه روز گذشته به قدرتهای غربی هشدار داد تا به بهانه کمک های بشردوستانه به این کشور در امور داخلی سوریه دخالت نکنند.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای خواستار آتش بس فوری و بدون شرط در سوریه شد و اعلام کرد: چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت پایبند به تعهدات خود در قبال سوریه بوده و آمادگی لازم را برای رایزنی با تمام احزاب و گروههای درگیر برای انتخاب راه حل سیاسی به منظور پایان دادن به درگیریها در سوریه دارد.

وزارت امور خارجه چین در این بیانیه با تاکید بر رویکرد دیپلماتیک در قبال سوریه اعلام کرده است که تهدید و تحریم در قبال این کشور هیچ کمکی به بهبود اوضاع در سوریه نمی کند.

پیشتر "یانگ جیه چی" وزیر امور خارجه چین گفته بود: چین خواستار توقف کامل خشونتها از سوی همه طرفها و آغاز گفتگوهای سیاسی فراگیر در اسرع وقت است.

شایان ذکر است که چین و روسیه اخیرا تلاش غربی ها و کشورهای عرب همپیمان آنها در شورای امنیت علیه سوریه را با وتوی قطعنامه ضد سوری آنها به شکست کشاندند.