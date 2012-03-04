دولت مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعتی کشور را پرداخت کند

داریوش هندویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موفقیت امروز کشور گرچه مرهون تلاش، همت و پشتکار بوده ولی باید حساب شده و تخصصی بر مبنای اصول اجرایی مدیریت پروژه، تدوین و عملیاتی شود.

وی افزود: بی نظمی، افراط و تفریط، سیستم کاری فعالان اقتصادی و اجتماعی را بر هم زده و زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم می کند که جبران آن بسادگی میسر نیست.

نایب رئیس شبکه خانه های صنعت و معدن ایران یادآور شد: پیمانکاران و تولیدکنندگان به امید دریافت مطالبات خود در یک محدوده زمانی مناسب برنامه ریزی کرده و پروژه های واگذار شده را به اتمام می رسانند.

وی بیان داشت: و حیات یک بنگاه اقتصادی به تامین بهنگام نقدینگی و سرمایه درگردش بستگی تام و تمام دارد و گرنه از هستی ساقط شده که متاسفانه در دوره اخیر بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران و واحدهای تولیدی طرف قرار داد سازمانهای دولتی از جمله راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، نیرو و شرکتهای خودرو سازی پرداخت نشده است.

هندویی گفت: یکی از دلایل اصلی عدم پرداختی ها، عدم تخصیص بودجه های عمرانی، تعریف، طراحی و اجرای پروژه های جدید بدون رعایت انظباط مالی از سوی برخی دستگاههای دولتی بوده که نه تنها طرحهای زیادی را به پروژه های نیمه تمام گذشته اضافه کرده بلکه نتوانست هزینه اجرای بسیاری از پروژه های افتتاح شده را به موقع تامین و پرداخت کند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: متاسفانه مسئولان امر، به تبعات منفی چنین اقدامی چندان نمی اندیشند و بررسی، نظر سنجی و ارزیابی لازم را ندارند.

وی با اشاره به اینکه در هیچ نقطه دنیا چنین وضعیتی را شاید نتوان یافت اضافه کرد: عده ای از مدیران استانی برای ارائه عملکرد مناسب تسریع در اتمام پروژه ها وعده و وعیدهای بسیاری می دهند و به عواقب آنکه به کیفیت کار لطمه می زند توجه کافی ندارند.