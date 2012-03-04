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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

سازمانهای دینی روسیه چشم انداز گفتگوی دینی را به بحث گذاشتند

سازمانهای دینی روسیه چشم انداز گفتگوی دینی را به بحث گذاشتند

سازمانهای دینی روسیه و آذربایجان چشم انداز گفتگویهای دینی را به منظور رسیدن به نقطه مشترک و گسترش همکاریهای دینی به بحث وبررسی گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، الله شکور پاشازاده رئیس دفتر مسلمانان قفقاز به دعوت سرگی سوبیانین شهردار مسکو به این شهر سفر کرده و با شهردار دیدا رکرد.

در این دیدار دو طرف درباره اذغام موفقیت آمیز آذربایجانی ها در جامعه مسکو صحبت کردند.

پاشازاده همچنین با متروپلیتن هیلاریون رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه و وسولد چاپلین رئیس دپارتمان کلیسا و جامعه کلیسای ارتدکس روسیه نیز دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدارها هر دو طرف از همکاری های دینی میان دو مرکز دینی ابراز رضایت کردند چشم انداز گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدکس روسیه را به بحث و بررسی گذاشتند.
 

کد مطلب 1551305

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