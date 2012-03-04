22 اسفندماه آخرین مهلت فرهنگیان برای رزرو اینترنتی اسکان نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای اعلام کرده است: فرهنگیان متقاضی اسکان نوروزی می‌توانند جهت اطلاع از آدرس محل استقرار پایگاه اسکان نوروزی به سایت www.eskan.medu.ir مراجعه کنند.

بنابر این گزارش؛ در این بخشنامه مدت اسکان برای رزرو هر خانواده فرهنگی حداکثر 3 روز تعیین شده و براساس این بخشنامه استرداد وجه واریزی فقط در صورت اعلام انصراف حداقل 24 ساعت قبل از تاریخ اسکان قابل برگشت است که بعد از پایان تعطیلات به شماره حساب همکار متقاضی واریز خواهد شد.

همچنین در این بخشنامه آمده اسکان اینترنتی، ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته خواهد بود و پذیرش افراد براساس تعداد نفرات رزرو شده اینترنتی امکان‌پذیر است.

براساس مفاد این بخشنامه؛ استفاده از تسهیلات اسکان برای اقوام درجه یک فرهنگی با ارائه کارت شناسایی یا معرفی‌نامه به صورت حضوری امکان‌پذیر بوده و ارائه کارت شناسایی همکاران فرهنگی از سوی اقوام یا دوستان قابل پذیرش است.

براساس این گزارش، ستاد اسکان از عصر بیست و هشتم اسفندماه 90 لغایت دوازدهم فروردین ماه 91 هر روزه از ساعت 8 صبح تا 24 دایر و پاسخگوی فرهنگیان است.

همچنین پذیرش افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه صادره از ادارات محل خدمت امکان‌پذیر می‌باشد و همراه داشتن شناسنامه نیز الزامی است.