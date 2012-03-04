به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال در حاشیه تمرین روز یکشنبه آبی پوشان با بیان این مطلب اظهار ‏داشت: تیم استقلال شرایط خوبی دارد. شکر خدا طی روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده رویارویی با تیم الریان قطر ‏در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا هستیم.

وی با تمجید از تیم الریان قطر گفت: در قطر با تیمی خوب بازی داریم، تیمی از بهترین‌های قطر است. این از بدشانسی ماست که نخستین ‏بازی خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را باید مقابل تیم خوب الریان برگزار کنیم، آنهم خارج از ایران. ‏با این وجود به قطر می‌رویم تا با دستی پر به ایران بازگردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از شناخت خود نسبت به تیم الریان قطر یاد کرد و افزود: بازی آخر الریان با العربی قطر را به دقت آنالیز کرده و ‏با شناخت کافی از تیم الریان به میدان خواهیم رفت.

مظلومی ضمن ابراز تعجب از حضور هشت بازیکن خارجی در ترکیب تیم الریان قطر گفت: زمانی که هر تیم آسیایی تنها سهمیه استفاده از ‏چهار بازیکن خارجی را دارد، اینکه تیم الریان از هشت بازیکن خارجی استفاده می‌کند، قدری عجیب است! واقعا نمی‌دانم یک بازیکن ‏برزیلی چطور قطری می‌شود!

‏" ما باید با شرایط حال حاضر کنار بیاییم"، وی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: بازیکنان ما همیشه در مسابقات آسیایی با توجه به اینکه نام ‏ایران مطرح است، با تمام وجود به میدان رفته و بازی می‌کنند. همین مسئله مایه امیدواری ماست.

وی از بازگشت بازیکنان مصدوم به ترکیب تیم استقلال در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: برای ما مهمتر از همه چیز سلامت بازیکنان است ‏نه صرفا حضورشان در میدان.‏

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که "آیا بازیکنان تیم استقلال با استراحت کافی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌‏روند؟"، اظهار داشت: ما بعد از یک تعطیلی ناخواسته وارد مسابقات می‌شویم با یک فشردگی تازه! ناچاریم و باید با این شرایط کنار بیاییم.

وی با یادآوری اینکه تیمش نسبت به دیگر تیم‌های لیگ برتر بیشتر بازی می‌کند، خاطرنشان کرد: امیدوارم مصدومان استقلال بازگردند تا به ‏تناوب از وجود بازیکنان استفاده کنیم، چرا که برگزاری فشرده بازی‌ها برای ما می‌تواند مصدومانی تازه به دنبال داشته باشد.‏

مظلومی در خصوص برگزاری دیدار استقلال در ورزشگاه حافظیه شیراز گفت: چاره‌ای نیست و باید در این ورزشگاه مقابل شاهین بوشهر ‏بازی کنیم. در این شرایط باید خود را به گونه‌ای آماده کنیم که بتوانیم بهترین بازی خود را انجام دهیم. البته به ما قول داده‌اند که زمین چمن ‏ورزشگاه حافظیه را تا روز برگزاری مسابقه فینال ترمیم کنند که اگر این چنین نشود، واقعا به ما کم لطفی خواهد شد.

وی شرایط زمین چمن کمپ باشگاه استقلال را مطلوب خواند و گفت: اگر این کمپ امکاناتی مطلوب ایجاد شود، تمرینات خود را در این ‏ورزشگاه انجام خواهیم داد.

مظلومی هر سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال را افرادی موجه خواند و گفت: برنامه هر سه نفر خیلی خوب است اما باید به این نکته توجه ‏داشته باشیم که برنامه دادن خیلی راحت است اما عمل به آن دشوار است. امیدوارم هرکدام از این عزیزان که انتخاب می‌شوند برنامه‌ای برای ‏رشد و توسعه فوتبال ایران داشته باشند.‏

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص عملکرد تیم ملی و اشکان دژآگه در بازی مقابل قطر گفت: دژآگه خیلی خوب کار کرد و کی‌روش با ‏آوردن این بازیکن به اردوی تیم ملی تصمیم خوبی اتخاذ کرد. در هر صورت پا قدم دژآگه برای تیم ملی خیلی خوب بود که اگر بیشتر در ‏خدمت تیم باشد و به هماهنگی لازم با بازیکنان برسد مهره‌ای مثمرثمر خواهد بود.

وی بازی با قطر را برای تیم ملی یک دیدار تشریفاتی خواند و گفت: باتوجه به اردوهایی که تیم ملی پشت سر گذاشته بود، انتظار می رفت تیم ‏ملی بازی بهتری را مقابل قطر به نمایش بگذارد. خوشبختانه تیم ما به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا ‏صعود کرد اما تیم ملی باید تلاش بیشتری داشته و کی‌روش و دستیارانش با برنامه و تلاش بیشتر زمینه رشد تیم ملی را فراهم آورند.‏

مظلومی در ادامه به کارلوس کی‌روش هشدار داد و گفت: در مرحله بعدی دیگر تیم‌ها ضعیف و زنگ تفریح نیستند. دیگر حریف تیم ملی ‏اندونزی نخواهد بود که بیاید و چند گل بخورد. در آن مرحله باید تلاش بیشتری داشته باشیم، چون حریفان تیم ملی سخت‌تر و دشوارتر می‏شوند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال امکان صعود تیم ملی به جام جهانی را زیاد دانست و گفت: با این سرمایه گذاری که فدراسیون فوتبال کرده، مربی ‏بزرگی که آورده و تمام امکانات را در اختیارش گذاشته است، حتما تیم ملی باید به جام جهانی صعود کند. در این شرایط که سرمربی تیم ملی ‏هر وقت بخواهد تیم را به اردو می‌برد، لیگ را تعطیل می‌کند و ... انتظار است که این تیم به جام جهانی برود.‏

وی ضمن اعلام حمایت از کی‌روش خاطر نشان کرد: هر برنامه‌ای کی‌روش خواسته برای تیم ملی به اجرا درآمده است و همه چیز در اختیار ‏اوست. انشااله اینها جواب دهد و اگر خدایی ناکرده این کارها جواب نداد، کی‌روش هم به مانند دیگر مربیان خارجی با بلیت از ایران می‌رود ‏و ما می‌مانیم و فوتبال ایران.

مظلومی در واکنش به انتقادات پرسپولیسی‌ها که برد استقلال در دربی جام حذفی را ناشی از دوپینگ بازیکنان این تیم عنوان می کنند، اظهار ‏داشت: من قبلا گفتم با این پودرهای قاچاق که هست امکان دارد اگر از اکثر فوتبالیست‌ها آزمایش دوپینگ بگیرند، نتیجه آزمایش آنها مثبت ‏اعلام شود نه اینکه بخواهند دوپینگ کنند. بچه‌های ما دوپینگ نکرده و فقط از پودرهای آلوده استفاده کرده بود وگرنه کمیته ضددوپینگ ‏فدراسیون فوتبال با کسی تعارف ندارد و آنها را محروم می‌کرد.

وی افزود: در این بین یکسری از آقایان آمدند و حرف‌هایی زدند که می خواستند باخت‌های خود را توجیه کنند اما اینطور نیست که آنها فکر می‌‏کنند. چطور در آن بازی که ما در 10 دقیقه آخر سه گل خوردیم، همه چیز درست بود اما در بازی جام حذفی که ما در وقت‌های اضافه گل ‏زدیم، بازیکنان استقلال دوپینگ کرده بودند؟! این را ما باید بگوییم در 10 دقیقه آخر چطور تیم 10 نفره پرسپولیس طوفانی بازی کرد و اینقدر ‏دوید، حتی بیشتر از تیم 11 نفره استقلال؟!‏

سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به این شایعه که عنوان می شود اگر مقابل الریان قطر و فینال جام حذفی نتیجه نگیرد از سمت خود ‏برکنار می شود، اظهار داشت: انشاءالله برکنار شوم. مرا از برکناری می‌ترسانید. از ابتدای فصل تا به امروز از این صحبت‌ها هست اما ‏مظلومی سفت و محکم جای خود ایستاده است.

وی در این زمینه افزود: انشاءالله فصل آینده هم در خدمت استقلال خواهم بود و اگر در این تیم نباشم در تیمی دیگر حضور پیدا می‌کنم.‏

مظلومی با اشاره به اینکه فکر بستن تیم استقلال برای فصل آینده است، گفت: می‌خواهم در استقلال جام بگیرم. اگر جام گرفتن در خصوص ‏ادامه همکاری صحبت خواهم کرد.‏

مظلومی با تاکید براینکه فتح الله زاده هنوز از او لیست نخواسته است، تصریح کرد: دوست دارم در استقلال بمانم، البته با جام.