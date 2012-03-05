سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قانون استفاده از کمربند ایمنی الزامی است و پلیس در نوروز با اجرای طرحی علاوه بر کنترل خودروها با متخلفان برابر قانون برخورد کرده و خودروهای قانون شکن را اعمال قانون می کند.

وی ادامه داد: هر خودرویی در صندلی عقب باید به تعداد سرنشینان کمربند ایمنی داشته باشد و در صورتی که سه نفر در صندلی عقب سوار شوند باید سه کمربند موجود باشد.

فرمانده پلیس راه تاکید کرد: پلیس ایمنی را فدای مصلحت نمی کند و این قانون در طرح نوروزی با دقت اجرا می شود. ایمنی خودروها بسیار حائز اهمیت است و بستن کمربند ایمنی صندلی عقب میزان تلفات را بسیار کاهش می دهد.



