به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم همایش بزرگ آمران به معروف برگزار میشود.
در این همایش سردار بهرام نوروزی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور سخنرانی خواهد کرد.
این همایش ساعت 19 و 30 دقیقه روز دوشنبه 15 اسفندماه در سالن کوثر اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار میشود.
تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش از کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی قم
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده از تلاشهای کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تقدیر کرد.
در لوح تقدیر فرشته حشمتیان خطاب به اشرف یوسفی آمده است: نظر به اینکه فعالیتهای فرهنگی مرتبط به ترویج عفاف و حجاب صفت زیبای انسانی است و در راستای تحول بنیادین و پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت موثر میباشد بدین وسلیه حسن همکاری شما در مسئولیت مرتبط به توسعه و تحکیم عفاف و حجاب را ارج نهاده و به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از تلاش ارزندهتان تقدیر به عمل میآید.
امید است در پرتو عنایت خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر مدار عقلانیت، معنویت و عطوفت به ویژه در فضای مناسبات سازمانی و اجتماعی به عنوان الگوی عملی در جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بیش از پیش کوشا باشیم.
اردوی زیارتی، فرهنگی و آموزشی هیئتهای مذهبی قم به مشهد مقدس
به همت سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی استان قم 370 نفر از مسئولان و فعالان هیئتهای مذهبی به اردوی زیارتی، فرهنگی و آموزشی مشهد مقدس اعزام شدند.
این افراد شامل برگزیدگان آزمون همراه با رمضان، فعالان طرح قرآنی شورا، غرفهداران سومین نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی، شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی جام ولایت، پیرغلامان تجلیل شده در نمایشگاه هیئتهای مذهبی، مسئولان هیئتهای مذهبی، هیئتهای برتر خواهران و هیئتهای برتر بخشهای تابعه استان قم بودند.
در این اردو برنامههای آموزشی با تدریس حجتالاسلام عباس اسکندری و حجتالاسلام سید احمد حسینی الست با موضوع آسیب شناسی عزاداری و مدیریت در هیئتهای مذهبی برگزار شد.
همچنین برگزاری مسابقه فرهنگی، پاسخگویی به سئوالات اعتقادی و شرعی، برگزاری هم اندیشی پیرامون هیئت و هیئتداری، ارائه خدمات پزشکی توسط دو پزشکیار، نشست صمیمی هیئتهای مذهبی با اعضای شورا و... از دیگر برنامههای این اردو بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری همایش آمران به معروف، تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش از کارشناس فرهنگی و اردوی زیارتی، فرهنگی و آموزشی هیئتهای مذهبی قم به مشهد مقدس از جمله خبرهای سازمان تبلیغات اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم همایش بزرگ آمران به معروف برگزار میشود.
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