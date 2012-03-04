آینده متعلق به قدس است / تمجید از نقش تاثیرگذار امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ احمد قبلان" مفتی جعفری لبنان گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اولین اقدام امام خمینی(ره) در قبال قدس ایجاد مقاومت بود.

وی افزود: با پیروزی های اخیر مقاومت، موضوع قدس به تحول بزرگی درباره آزادی نزدیکتر شده است و همکاری گروههای مقاومت فلسطین ضروری است.

از سوی دیگر" ابوعماد الرفاعی" عضو جهاد اسلامی فلسطین گفت : قدس عرصه نبرد میان تفکر و خط مشی بربریت خواهان محو مقدسات و شهرک سازی با خط مشی جهاد و مقاومت است.

وی افزود: اقدام صهیونیستها علیه مسجد الاقصی نوعی به چالش طلبیدن انقلابها محسوب می شود.اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی کجایند؟ آیا برای حمایت از اماکن مقدس، تظاهرات میلیونی ضروری نیست؟ آیا اگر مذکرات سازش نبود اسرائیل می توانست به یهودی سازی قدس ادامه دهد؟

الرفاعی در ادامه خاطرنشان کرد: به سبب مذاکرات سازش بخش زیادی از اراضی کرانه باختری یعنی حدود 75 درصد از دست رفته است، ملت ما با تمام وجود با طرحهای اسرائیل مقابله خواهد کرد.

"علی برکه" نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نیز گفت : قدس و دیگر مقدسات اسلامی و مسیحی در معرض اقدامات صهیونیستها هستند.

وی با اشاره به ادامه شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی افزود: در آینده حق به حقدار خواهد رسید و آینده نبرد درباره بیت المقدس به نفع مسلمانان تمام خواهد شد.

برکه بیان کرد: باید به مقابله با رژیم غاصب ادامه داد و آزادی بیت المقدس قطعی است.