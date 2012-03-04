به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در نشست سالروز تاسیس کمیته امداد و هفته نیکوکاری اظهار داشت: در حال حاضر 78 هزار نفر در قالب 32 هزار خانوار از مستمری‌ بگیران کمیته امداد در استان بوشهر هستند.

وی در ادامه به خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 300 نفر و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به 400 نفر بخشی از این خدمات است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از اهدای 851 فقره جهیزیه و 80 هدیه ازواج به عنوان دیگر خدمات ارائه شده اشاره کرد و افزود: 907 واحد مسکونی برای مددجویان در سال جاری احداث شده و به 19 هزار نفر نیز خدمات درمانی ارائه شده است.

وی از تحت پوشش بودن سه هزار و 500 یتیم زیر 18 سال خبر داد و افزود: تا کنون 10 هزار حامی برای این یتیمان شناسایی شده‌اند.

محبی ادامه داد: هدف ما این است که اهداف و سیاست‌هایی را که دولت برای این نهاد ترسیم کرده محقق شود که دراین ارتباط اقدامات و فعالیتهای چشمگیری توسط این نهاد از جمله دربحث توانمندسازی، خوداتکایی و خودکفایی به عنوان یکی از اولویت‌ها و باورهای اصلی کمیته در دهه چهارم که دهه پیشرفت و توسعه همراه با عدالت نامگذاری شده، انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: سعی خواهیم کرد پتانسیل و ظرفیتهای خانوارهای تحت پوشش که گسترده و ابعاد مختلفی دارد شناسایی و سپس برای بارورکردن ظرفیتهای موجود اقدامات اساسی انجام شود.

محبی افزود: بحث اجرای سند کاهش فقر که سند جامعی است و از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی با مدیریت استاندار در سطح استان و فرمانداران و بخشداران در شهرستان‌ها استفاده خواهد شد، به زودی عملی می‌شود.



وی ادامه داد: با اجرای این طرح فقر و محرومیتها در سطح شهرستانها شناسایی و مدیریت شود تا شرایطی ایجاد شود که شاهد حداقل میزان نیازمندان در سطح شهرستان‌های استان باشیم.