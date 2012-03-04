همکاری آموزش و پرورش البرز در تامین آسایش مسافران نوروزی

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است طوری برنامه ریزی شود که مهمانان فرهنگی از اقامت در استان البرز راضی باشند و خاطرات خوش حضور در البرز برای آنها باقی بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: تلاش می کنیم تا با تامین منابع و امکانات لازم، رفاه و آسایش همکاران فرهنگی و مسافران نوروزی فراهم شود و این امر دنبال خواهد شد.

این مسئول گفت: تلاشهای دست اندر کاران ستاد اسکان فرهنگیان استان البرز در پذیرش مسافران نوروزی و تعطیلات تابستانی سال جاری جای تقدیر و تشکر دارد.

حلیمی ادامه داد: ستاد اسکان آموزش و پرورش استان البرز تعداد 201 اتاق کلاسی در 30 باب مدرسه با ظرفیت پذیرش 25هزار نفر در طول تعطیلات نوروز سال 1391 در نظر گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: این کلاسها به همراه امکانات رفاهی مورد نیاز جهت پذیرش میهمانان نوروزی در استان البرز تدارک دیده شده است.

این مسئول گفت: در این زمینه، ثبت نام اینترنتی تا 24 اسفند ماه در آدرس اینترنتیWWW.ESKAN.MEDU.IR/ALBORZ

صورت می گیرد.

