وقوع سیل در ریگان/ برق 20 روستای ریگان را قطع شد

مصطفی زینت بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بارندگیهای چند روز اخیر و طغیان رودخانه ها تعداد زیادی تیر برق دچار شکستگی شده و برق 20روستا قطع شده است.

زینت بخش میزان خسارت در زمینه برق رسانی را 200میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با قطع برق این روستاها دو هزار خانوار از نعمت برق محروم شده اند.

وی بیان داشت: به دلیل طغیان رودخانه ها راه این روستاها مسدود شده و عبور و مرور به کندی انجام می شود.

این مسئول با بیان اینکه تعداد راهای مسدود شده در این مناطق زیاد است گفت: عملیات بازگشایی راه ها تنها به وسیله یک بولدوزر انجام می شود.

بخشدار گنبکی ریگان از اداره کل عشایری استان کرمان خواست تعداد دستگاها را در این مناطق افزایش دهند.

زینت بخش همچنین از تلف شدن 100 راس دام سبک و خسارت به 45 هکتار مزارع گندم، جو و یونجه در این مناطق خبر داد و افزود: براثر طغیان رودخانه ها در این مناطق تعدادی چشمه آب و قنوات دچار خسارت شدید شده اند.