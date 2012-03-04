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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

بیگی:

بوروکراسی آفت نهادهای انقلابی است

بوروکراسی آفت نهادهای انقلابی است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: بوروکراسی و درگیر شدن در ساز و کارهای دست و پاگیر اداری، آفت نهادهای انقلابی است و بزرگترین مسئولیت کمیته امداد، پرهیز از تبدیل شدن به یک نهاد اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی روز یکشنبه در دیدار با مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، افزود: خوشبختانه کمیته امداد گرفتار این آفت نشده و باید تلاش کند فارغ از این موضوع، توانایی خود را معطوف به توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش قرار دهد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به توانمندسازی اقتصادی خانوارها تصریح کرد: کمیته امداد باید مشاور اقتصادی خانوارهای تحت پوشش باشد و با اقداماتی که ترتیب می‌دهد موجبات رفاه و آسایش خانوارها را فراهم کند.
 
علیرضابیگی با بیان اینکه کمیته امداد نقش محوری در سیاستهای عدالت مدارانه دولت دارد اضافه کرد: تلاش بر این است تا جایی که امکان دارد دامنه مخاطبان کمیته امداد را با اقداماتی از قبیل بیمه روستاییان و عشایر و طرحهای خوداشتغالی کاهش دهیم و خوشبختانه در این امر موفق بوده‌ایم.
 
وی تاکید کرد: تنها باید افرادی تحت پوشش کمیته امداد باشند که به هیچ عنوان امکان معیشت ندارند.
کد مطلب 1551319

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