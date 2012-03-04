بوروکراسی آفت نهادهای انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی روز یکشنبه در دیدار با مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، افزود: خوشبختانه کمیته امداد گرفتار این آفت نشده و باید تلاش کند فارغ از این موضوع، توانایی خود را معطوف به توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش قرار دهد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به توانمندسازی اقتصادی خانوارها تصریح کرد: کمیته امداد باید مشاور اقتصادی خانوارهای تحت پوشش باشد و با اقداماتی که ترتیب می‌دهد موجبات رفاه و آسایش خانوارها را فراهم کند.

علیرضابیگی با بیان اینکه کمیته امداد نقش محوری در سیاستهای عدالت مدارانه دولت دارد اضافه کرد: تلاش بر این است تا جایی که امکان دارد دامنه مخاطبان کمیته امداد را با اقداماتی از قبیل بیمه روستاییان و عشایر و طرحهای خوداشتغالی کاهش دهیم و خوشبختانه در این امر موفق بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: تنها باید افرادی تحت پوشش کمیته امداد باشند که به هیچ عنوان امکان معیشت ندارند.