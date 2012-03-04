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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

در راستای اجرای قانون/

ستاد انتخابات نیشابور شکایتهای مستند انتخاباتی را رسیدگی می کند

ستاد انتخابات نیشابور شکایتهای مستند انتخاباتی را رسیدگی می کند

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون استاندار خراسان رضوی در حوزه انتخابیه نیشابور گفت: هیئت اجرایی ستاد انتخابات مجلس مستقر در فرمانداری این شهرستان آماده قبول و رسیدگی به شکایتهای مستند به نحوه برگزاری انتخابات است.

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ضمن به استناد تبصره‌های 1،2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

وی اظهار داشت: شکایاتی قابل رسیدگی هستند که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل و شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشند.

وی بیان کرد: همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

وی یادآور شد: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین‌نامه اجرایی آن، آگهی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت‌جلگه نیز اعلام شده است.

کد مطلب 1551320

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