به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، پیش از این و تنها سه روز پس از اخذ نمونه از 8 کشتیگیر حاضر در فینال رقابتهای لیگ برتر، شایعاتی مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ چند نفر از آنها منتشر شد در حالیکه آزمایشگاه کلن آلمان نتیجه آنها را منفی اعلام کرده است.
دکتر لطفعلی پورکاظمی در این رابطه گفت: آزمایشگاه کلن نتیجه نمونه گیریهای انجام شده از رشتههای کوهنوردی، شنا، تنیس روی میز و کشتی را اعلام کرده است که بر اساس تست دوپینگ هر هشت کشتیگیر شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر منفی اعلام شده است. همچنین نتایج مربوط به کوهنوردی (4 نمونه) و شنا و تنیس روی میز (3 نمونه) نیز منفی اعلام شده است.
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