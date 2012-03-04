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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

پورکاظمی خبر داد:

نتیجه مثبت تست یک دوومیدانی کار/ کشتی‎گیران آزادکار پاک بودند

نتیجه مثبت تست یک دوومیدانی کار/ کشتی‎گیران آزادکار پاک بودند

دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از منفی بودن 8 تست دوپینگ کشتی گیران حاضر در مرحله فینال لیگ برتر کشتی آزاد و همچنین مثبت اعلام شدن نمونه یکی از ورزشکاران دوومیدانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، پیش از این و تنها سه روز پس از اخذ نمونه از 8 کشتی‎گیر حاضر در فینال رقابت‏های لیگ برتر، شایعاتی مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ چند نفر از آنها منتشر شد در حالیکه آزمایشگاه کلن آلمان نتیجه آنها را منفی اعلام کرده است.

دکتر لطفعلی پورکاظمی در این رابطه گفت: آزمایشگاه کلن نتیجه نمونه گیری‎های انجام شده از رشته‎های کوهنوردی، شنا، تنیس روی میز و کشتی را اعلام کرده است که بر اساس تست دوپینگ هر هشت کشتی‏گیر شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر منفی اعلام شده است. همچنین نتایج مربوط به کوهنوردی (4 نمونه) و شنا و تنیس روی میز (3 نمونه) نیز منفی اعلام شده است. 

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: البته نتایج مربوط به 15 نمونه ارسالی دوومیدانی کاران نیز اعلام شده است که از میان آنها نتیجه مربوط به تست دوپینگ یکی از دوومیدانی کاران مثبت اعلام شده است.
 
دبیرکل نادو  تاکید کرد که در حال حاضر امکان  اعلام نام این ورزشکار وجود ندارد  اما وی  یک هفته مهلت دارد تا مستندات پزشکی خود را در اختیار نادو قرار دهد.
 
کد مطلب 1551321

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