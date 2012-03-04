به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، پیش از این و تنها سه روز پس از اخذ نمونه از 8 کشتی‎گیر حاضر در فینال رقابت‏های لیگ برتر، شایعاتی مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ چند نفر از آنها منتشر شد در حالیکه آزمایشگاه کلن آلمان نتیجه آنها را منفی اعلام کرده است.

دکتر لطفعلی پورکاظمی در این رابطه گفت: آزمایشگاه کلن نتیجه نمونه گیری‎های انجام شده از رشته‎های کوهنوردی، شنا، تنیس روی میز و کشتی را اعلام کرده است که بر اساس تست دوپینگ هر هشت کشتی‏گیر شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر منفی اعلام شده است. همچنین نتایج مربوط به کوهنوردی (4 نمونه) و شنا و تنیس روی میز (3 نمونه) نیز منفی اعلام شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: البته نتایج مربوط به 15 نمونه ارسالی دوومیدانی کاران نیز اعلام شده است که از میان آنها نتیجه مربوط به تست دوپینگ یکی از دوومیدانی کاران مثبت اعلام شده است.