ثبت 100 خبر از انتخابات گلستان در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگی خبرگزاری مهر در استان گلستان در 12 اسفند همزمان با نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تهیه و تولید حدود 100 خبر و گزارش تصویری گوشه ای از حماسه بزرگ مردم ولایتمدار این استان را ثبت کرده است.

این رسانه در روز انتخابات به همراه دیگر خبرگزاریها و رسانه های فعال در گلستان در زمینه اطلاع رسانی و ثبت لحظه های پرشکوه مردم استان ایفای نقش کرده است.

خبرگزاری مهر از رسانه های حاضر در ستاد انتخابات استان در روز 12 اسفند با بسیج همکاران خبری اقدام به اطلاع رسانی گوشه هایی از حماسه بزرگ گلستانیها در روز انتخابات کرده است.

علاوه بر این رسانه، دیگر رسانه های گلستان نیز تلاش گسترده ای را برای به تصویر کشیدن حماسه بزرگ گلستانیها در روز انتخابات داشته اند.

همچنین خبرگزاری مهر از شروع کار نهمین دوره انتخابات در گلستان و تشکیل ستاد انتخابات از مهرماه سالجاری تاکنون حدود 800 خبر در این زمینه منتشر کرده است.

علیرضا نوری کجوریان مسئول خبرگزاری مهر در گلستان از حضور پرشکوه و با بصیریت مردم ولایتمدار استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

بیش از 80 درصد یک میلیون و 108 هزار واجد شرایط جمعیت گلستان برای رای دادن در انتخابات مجلس نهم شرکت کرده اند.