16 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در استان تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد ظهر یکشنبه در نشستی مطبوعاتی که به مناسبت هفته منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی استان برگزار شد، افزود: روز برنامه های امسال منابع طبیعی استان تهران با شعار "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" از تاریخ 15 لغایت 21 اسفند به مدت یک هفته در استان تهران اجرا می شود.

وی گفت: برنامه های ویژه منابع طبیعی از فردا و طبق برنامه ریزهای انجام شده در هر روز اجرا می شود.

اهدای یک میلیون اصله نهال رایگان به شهروندان

این مسئول اضافه کرد: افتتاح پاسگاههای حفاظت اراضی استان، اهدا یک میلیون اصله نهال به صورت رایگان به شهروندان، افتتاح شش طرح مهم در حوزه آبخیزداری و همچنین افتتاح یک طرح مهم در حوزه جنگل کاری با اعتباری بالغ بر 6.5 میلیارد تومان از برنامه های این اداره کل در این هفته است.

وی یادآور شد: هفته منابع طبیعی در سراسر کشور از روز دوشنبه 15 اسفندماه آغاز و تا روز یکشنبه 21 اسفند ادامه خواهد داشت.