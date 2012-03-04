پرز در سخنان خود در واشنگتن جنگ را تقبیح خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: شیمون پرز قرار است در سخنرانی خود به شرکت کنندگان بگوید که "تل آویو به دنبال جنگ با ایران نیست اما از خود در برابر حملات دفاع خواهد کرد."

گفته می شود که موضوع جنگ علیه ایران و سیاست های اسرائیل در این باره بخش مهمی از سخنرانی پرز در ایپک را شامل خواهد شد.

به نوشته هاآرتض شیمون پرز همچنین قرار است در سخنرانی خود در واشنگتن از "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به خاطر کمک های بی شائبه وی به اسرائیل طی سه سال و نیم ریاست جمهوری‌اش تشکر و از دوستی پایدار بین اسرائیل و آمریکا نیز حمایت کند.

در همین رابطه سایت اینترنتی عرب 48 هم در گزارشی به دیدار امروز پرز با اوباما و دیدار فردای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و نوشت: این دو مقام اسرائیلی در حالی با اوباما دیدار می کنند که رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار رقبای انتخاباتی قرار دارد و جمهوری‌خواهان وی را متهم می کنند که در برابر ایران موضع سختی را اتخاذ نمی کند.