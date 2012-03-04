زمان مرحله دوم انتخابات هنوز تعیین نشده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور در این باره به تصمیم نرسیده اند و تایید نتایج انتخابات پس از پایان مهلت شکایت اعلام خواهد شد.