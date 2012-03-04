زمان مرحله دوم انتخابات هنوز تعیین نشده است

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم گفت: وزارت کشور و شورای نگهبان هنوز در این باره جلسه ای نداشتند و زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم مشخص نشده است.
وی ادامه داد: تصمیم گیری درباره زمان برگزاری مرحله دوم پس از مشخص شدن نتایج کامل انتخابات خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که شورای نگهبان تایید نتایج اعلام شده را چه زمانی اعلام می کند خاطر نشان کرد: کار شورای نگهبان در این بخش پس از اتمام مهلت شکایت از روند برگزاری انتخابات خواهد بود.
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