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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

استاد پردیس کشاورزی نماینده وزارت علوم در کارگروه ملی بیابان زدایی شد

استاد پردیس کشاورزی نماینده وزارت علوم در کارگروه ملی بیابان زدایی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی به عنوان نماینده وزارت علوم در کارگروه ملی بیابان زدایی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان به عنوان نماینده وزارت علوم به کارگروه ملی بیابان زدایی معرفی شد.

معرفی وی به عنوان نماینده وزارت علوم به کارگروه ملی بیابان زدایی از سوی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  صورت گرفته است.

رئیس این کارگروه وزیر جهاد کشاورزی است که با حکم رئیس جمهور منصوب می شود ضمن اینکه کارگروه ملی بیابان زدایی 19 عضو دارد.

از میان 19 عضو کارگروه ملی بیابان زدایی، 11 عضو آن نمایندگان وزارتخانه های مرتبط با موضوع هستند و فعاالیتهای لازم را انجام می دهند.

در حال حاضر معیشت پایدار و در نتیجه امنیت اقتصادی بسیاری از جوامع ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک تحت تاثیر عوامل بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی مورد تهدید قرار گرفته است.

از سطوح کل منابع طبیعی ایران 32 میلیون هکتار را بیابان تشکیل می دهدو

کد مطلب 1551333

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