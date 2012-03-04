ایران با وجود همه فشارها حامی فلسطین باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غضنفر رکن آبادی اظهار داشت : فلسطین تا ابد اسیر اشغالگران باقی نخواهد ماند.

وی با سخنرانی در همایشی تحت عنوان "قدس پایتخت فلسطین، اعراب و مسلمانان" در بیروت افزود: ایران همواره حامی ملت های مظلوم به ویژه ملت فلسطین است و شهر قدس همواره پایتخت انبیاء و قدیسین و پایتخت فلسطینی ها بوده و باقی خواهد ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه کشورهای غربی همواره ایران را به جنگ طلبی و مقابله با طرح های صلح متهم می کنند این پرسش را مطرح کرد: از کدام صلح با اسرائیل سخن می گویید، در حالی که ما از ابتدا اعلام کرده بودیم رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم.

رکن آبادی اظهار داشت : ما از حقوق ملت فلسطین حمایت می کنیم و طرحی را در اختیار داریم که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 18 سال پیش آن را مطرح کردند که نخستین گام آن بازگشت آوارگان فلسطینی به میهنشان است.

سفیر ایران در بیروت ضمن تاکید بر تعیین حق سرنوشت فلسطین از سوی فلسطینی ها تصریح کرد: وحدت رمز پیروزی و اتحاد مسلمانان علاج واقعی مشکلات مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: ایران با وجود تمام فشارهای موجود حامی فلسطین باقی خواهد ماند، زیرا حمایت از قدس یک تکلیف شرعی و الهی است.

رکن آبادی در بخش دیگر سخنان خود گفت : تمام مقامات آمریکا امنیت اسرائیل را جزئی از امنیت آمریکا دانسته اند و باراک اوباما می گوید امنیت اسرائیل مقدس است و خط قرمز آمریکا محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: [در چنین شرایطی] ما از تمام مسلمانان جهان می خواهیم که برای مقابله با این غده سرطانی که به فرموده امام خمینی(ره) باید از بین برود با یکدیگر متحد شوند.

رکن آبادی در پایان از مقاومت لبنان که همواره بر رژیم صهیونیستی پیروز شده است، تمجید کرد.