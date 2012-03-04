برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی به زودی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطاالله صدر ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام شدن اقدامات اولیه برای انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی، بیان داشت: برنده مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی در آینده ای نزدیک مشخص و معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: زمان دقیق اعلام برنده مزایده مشخص نیست اما اسناد مربوط به شش شرکت حاضر در مزایده بررسی و قیمتهای پیشنهادی آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و به زودی برنده مزایده مشخص می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تمامی جوانب برای معرفی برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی، اظهار داشت: شرکت برنده مزایده باید بخش عمده ای از عملیات بندر شهید رجایی در زمانی طولانی مدت را به عهده بگیرد و بنابراین در معرفی برنده مزایده باید تمامی جوانب را در نظر گرفت.

به گزارش مهر، فراخوان مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی از بیستم تیرماه امسال در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده اما هنوز و پس از گذشت حدود 9 ماه سرنوشت دومین اپراتور بندر شهید رجایی مشخص نشده است.