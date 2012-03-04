  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

صدر خبر داد:

برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی به زودی معرفی می شود

برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی به زودی معرفی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از معرفی برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطاالله صدر ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام شدن اقدامات اولیه برای انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی، بیان داشت: برنده مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی در آینده ای نزدیک مشخص و معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: زمان دقیق اعلام برنده مزایده مشخص نیست اما اسناد مربوط به شش شرکت حاضر در مزایده بررسی و قیمتهای پیشنهادی آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و به زودی برنده مزایده مشخص می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تمامی جوانب برای معرفی برنده مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی، اظهار داشت: شرکت برنده مزایده باید بخش عمده ای از عملیات بندر شهید رجایی در زمانی طولانی مدت را به عهده بگیرد و بنابراین در معرفی برنده مزایده باید تمامی جوانب را در نظر گرفت.

به گزارش مهر، فراخوان مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی از بیستم تیرماه امسال در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شده اما هنوز و پس از گذشت حدود 9 ماه سرنوشت دومین اپراتور بندر شهید رجایی مشخص نشده است.

کد مطلب 1551335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها