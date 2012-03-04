به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: قم با توجه به مهاجرپذیر بودن نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتری به ارائه خدمات به مستمندان است.



وی نیازهای معنوی و فکری را در اولویت نیازهای مستمندان دانست و اظهار داشت: اگر مستمندان توانمنددسازی شوند خودشان می توانند برای آینده برنامه ریزی کنند و وابستگی آنان به امداد از بین می رود لذا این نوع حمایتها اولویت دارد و کمکهای امداد هم صرفا کمک‌ های مادی و مالی نیست.



کاهش افراد تحت پوشش امداد در قم



وی با بیان اینکه در استان قم 20 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند اضافه کرد: این تعداد 4 درصد جمعیت قم را تشکیل می‌دهند در حالیکه این رقم در سال 87، 5.3 بوده است .



وی از تحت پوشش بودن پنج هزار دانش‌ آموز و 960 دانشجو خبرداد و گفت: هزار و 800 یتیم زیر 18 سال توسط 12 هزار حامی تحت حمایت هستند.



وی با بیان اینکه قم در زمینه حمایت از یتیمان رتبه اول را دارد بیان داشت: قمی‌ها ماهیانه یک میلیارد تومان به امداد کمک می‌‌کنند و براساس آخرین ارزیابی‌‌ها قم در سطح کشور و در زمینه کمک به نیازمندان و ... رتبه دوم را دارد.



ساخت 400 واحد مسکونی



وی از ساخت 400 واحد مسکونی برای نیازمندان خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون 26 واحد به متراژ هر واحد 80 متر آماده افتتاح است و روز سه شنبه افتتاح خواهد شد.



وی بیان داشت: 800 میلیون تومان برای این واحدها هزینه شده و بدون دریافت وام و از ناحیه کمک مردمی نیازمندان خانه دار می شوند.



زنگ نیکوکاری نواخته می شود



جلالی از به صدا در آمدن زنگ نیکوکاری در روز چهارشنبه خبرداد و گفت: زنگ نیکوکاری و احسان در تمامی مدارس قم نواخته می شود.



وی با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در روز پنجشنبه تصریح کرد: 50 پایگاه تدارک شده است تا مردم بتوانند کمک‌های خود را به نیازمندان ارایه کنند.



وی تاکید کرد: امسال علاوه بر کمک‌های مردمی به دانش آموزان نیازمند مبلغ 50 هزار تومان نیز به 50 هزار دانش آموز اعطا خواهد شد

