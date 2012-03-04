به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: قم با توجه به مهاجرپذیر بودن نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتری به ارائه خدمات به مستمندان است.
وی نیازهای معنوی و فکری را در اولویت نیازهای مستمندان دانست و اظهار داشت: اگر مستمندان توانمنددسازی شوند خودشان می توانند برای آینده برنامه ریزی کنند و وابستگی آنان به امداد از بین می رود لذا این نوع حمایتها اولویت دارد و کمکهای امداد هم صرفا کمک های مادی و مالی نیست.
کاهش افراد تحت پوشش امداد در قم
وی با بیان اینکه در استان قم 20 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند اضافه کرد: این تعداد 4 درصد جمعیت قم را تشکیل میدهند در حالیکه این رقم در سال 87، 5.3 بوده است .
وی از تحت پوشش بودن پنج هزار دانش آموز و 960 دانشجو خبرداد و گفت: هزار و 800 یتیم زیر 18 سال توسط 12 هزار حامی تحت حمایت هستند.
وی با بیان اینکه قم در زمینه حمایت از یتیمان رتبه اول را دارد بیان داشت: قمیها ماهیانه یک میلیارد تومان به امداد کمک میکنند و براساس آخرین ارزیابیها قم در سطح کشور و در زمینه کمک به نیازمندان و ... رتبه دوم را دارد.
ساخت 400 واحد مسکونی
وی از ساخت 400 واحد مسکونی برای نیازمندان خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون 26 واحد به متراژ هر واحد 80 متر آماده افتتاح است و روز سه شنبه افتتاح خواهد شد.
وی بیان داشت: 800 میلیون تومان برای این واحدها هزینه شده و بدون دریافت وام و از ناحیه کمک مردمی نیازمندان خانه دار می شوند.
زنگ نیکوکاری نواخته می شود
جلالی از به صدا در آمدن زنگ نیکوکاری در روز چهارشنبه خبرداد و گفت: زنگ نیکوکاری و احسان در تمامی مدارس قم نواخته می شود.
وی با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در روز پنجشنبه تصریح کرد: 50 پایگاه تدارک شده است تا مردم بتوانند کمکهای خود را به نیازمندان ارایه کنند.
وی تاکید کرد: امسال علاوه بر کمکهای مردمی به دانش آموزان نیازمند مبلغ 50 هزار تومان نیز به 50 هزار دانش آموز اعطا خواهد شد
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان قم از کمک 333 میلیون تومانی مردم قم در سال 89 در روز جشن نیکوکاری خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: قم با توجه به مهاجرپذیر بودن نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتری به ارائه خدمات به مستمندان است.
نظر شما