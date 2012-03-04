ابراز خرسندی یونیسف از اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در حوزه کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر یونیسف ایران در این پیام مشترک که از سوی نماینده این سازمان، محمد المنیر صفی الدین و سفیر حسن نیت آن مهتاب کرامتی، صادر شده است، از اینکه در لایحه مجازات اسلامی "مصالح عالیه کودک" مطابق با پیمان نامه حقوق کودک، پذیرفته شده است ، ابراز رضایت کرد.

از جمله اصلاحات مورد استقبال یونیسف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: لغو تنبیه بدنی کودکان در مجازاتهای تعزیری، معرفی جایگزین های مجازات حبس مانند خدمات اجتماعی به منظور به حداقل رساندن موارد محرومیت کودکان از آزادی ، توجه به سن مجرم و شدت جرم برای تعیین مجازات، واگذاری اختیارات جدید به قضات برای تجدید نظر در مجازات کودکان بزهکار بر حسب میزان پیشرفت در زمینه اصلاح رفتار آنان و بالاخره تعلیق مجازات، به خصوص در مورد محرومیت از آزادی.

یونیسف امیدوار است این اصلاحات راه را برای کاربرد اصول اساسی دادرسی نوجوانان از جمله اصل قضازدایی و استفاده از جایگزین های حبس هموار ساخته و در نهایت این اصول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کاملا منعکس شوند.

محمد المنیر صفی الدین در این زمینه گفت: امیدوارم با اجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تقویت حمایت از کودکان معارض قانون باشیم .

وی افزود: حقوق کودکان از دیدگاه اسلام وجه اشتراک زیادی با حقوق کودک مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک دارد و این دو دیگاه در کنار هم می توانند حمایت از کودکان را تقویت کنند.

یونیسف امیدوار است لوایح دیگری که هم اکنون تحت بررسی هستند به حمایت بیشتر از حقوق کودکان منجر شوند.



