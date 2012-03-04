به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر واحد افزود: در این شهرستان شش گلخانه با سطحی افزون بر 2.5 هکتار و چهار هکتار در فضای باز زیرکشت توت فرنگی است.

وی با اشاره به کشت چهار هکتار توت فرنگی در فضای باز، افزود: بیشترین گل دهی این گیاه در اسفند و اردیبهشت ماه است وبه خاطر مقاومت این گیاه در مقابل سرما، از کشت این گیاه در استان استقبال شده است.

وی با اشاره به برداشت سالیانه 40 تن محصول توت فرنگی از هر هکتار، گفت: محصول این گیاه به استانهای همجوار وتهران صادر می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد تسهیلات اعطاء شده به گلخانه داران توت فرنگی شهرستان شهرکرد را پنج میلیارد ریال عنوان کرد.

وی بیان داشت: بوته توت فرنگی در شهرهای هفشجان، سورشجان وسامان کشت می شود و زمینه اشتغال 20 نفر را فراهم کرده است.

واحد یادآورشد: بوته توت فرنگی از نوع گیاهان روز کوتاه است و به صورت هیدروپونیک (کشت در آب) کشت می شود.

سموم مناسب برای مبارزه با علفهای هرز کلزا استفاده شود

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: کلزاکاران برای مبارزه با علفهای هرز کلزا با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی از سموم مناسب استفاده کنند.

وی ادامه داد: وجین دستی علفهای هرز پهن برگ در زراعت کلزا موثر است.

وی در خصوص مبارزه با علفهای هرز باریک برگ کلزا، بیان داشت: می توان از سمومی نظیر فوکوس به میزان دو لیتر در هکتار از زمان سه تا شش برگی علفهای هرز نازک برگ مانند گندم و جو خودرو، سوپرگالانت به میزان یک لیتر در هکتار از زمان سه تا شش برگی علفهای هرز نازک برگ مانند گندم و جو خودرو ، گالانت به میزان دو لیتر در هکتار در مرحله دو تا سه شش برگی تا اواسط پنجه زنی علفهای هرز نازگ برگ مانند گندم و جو خودرو و نابواس به میزان سه لیتر در هکتار استفاده کرد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری تاکید کرد: در زمان مصرف سموم فوکوس، سوپر گالانت و گالانت حداقل درجه حرارت هوا کمتر از پنج درجه سانتی گراد نباشد و در مورد سم نابواس حداقل درجه حرارت شبانه روزی پایین تر از 10 درجه سانتی گراد نرسد.

اجرای 850 هکتار آبیاری تحت فشار در شهرستان فارسان تصویب شد





مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: در کارگروه تخصصی آبیاری تحت فشار، اجرای 850 هکتار آبیاری تحت فشار در سال 91 در شهرستان فارسان به تصویب رسید.

ابراهیم شیرانی افزود: این مصوبه در سال جاری حدود 200 هکتار بوده که با احتساب طرح عمومی میانرود بیش از 500 هکتار آبیاری تحت فشار در شهرستان فارسان اجرا شده است.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش چهار برابری برابری مصوبه اجرای آبیاری تحت فشار در سال 91 پیش بینی می شود برای بیش از یک هزار نفر بهبود اشتغال فراهم شود.

سه هزار نهال برای توسعه باغات کوهرنگ تهیه شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ گفت: هماهنگی های لازم برای تهیه سه هزار و 900 اصله انواع نهال جهت توسعه باغات شهرستان صورت پذیرفت.

دهقان شهرانی افزود: این نهال ها شامل نهال سیب، گردو، هلو، آلو، بادام و زرد آلو است.

وی بیان داشت: در حال حاضر حدود چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به باغات اختصاص دارد و با کشت این تعداد نهال سطح باغات 150 هکتار افزایش می یابد.

خودداری از حمل و نقل نهال از استانهای دیگر

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: باغداران از حمل و نقل هرگونه نهال از سایر استانهای کشور خودداری نمایند.

شهناز ایزدی نژاد افزود: به منظور جلوگیری از آلودگی باغات استان چهار محال و بختیاری به آفات و بیماریهای قرنطینه ای باغداران از حمل و نقل هرگونه نهال از سایر استانهای کشور به خصوص استانهای همجوار بدون هماهنگی با کمیته فنی نهال سازمان جهاد کشاورزی استان جدا خودداری کنند.