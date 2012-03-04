کاهش 10 درصدی مددجویان کمیته امداد در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی روز یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار از کمیته امداد امام خمینی استان با بیان اینکه اولویت کمیته امداد در سال جهاد اقتصادی، اشتغالزایی و اقدامات فرهنگی بوده است افزود: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان در اسفند سال گذشته 80 هزار خانوار بود که این رقم در طول یک سال گذشته به 72 هزار رسیده است.



وی با بیان اینکه سال گذشته 16 میلیارد ریال در اعتبارات مستمر کمیته امداد صرفه‌جویی شده گفت: هم‌اکنون بیش از 4 هزار طرح خوداشتغالی با اعتبار یک هزار و 30 میلیارد ریال که از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود در حال اجراست.



دشتی اضافه کرد: دو هزار و 400 طرح نیز با پرداخت 80 میلیارد ریال تسهیلات بدون کارمزد از منابع کمیته امداد اجرا می‌شود.



وی با بیان اینکه تا پایان سال 89، یک هزار و 10 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های خوداشتغالی پرداخت شده بود افزود: با این حال تنها در سال جاری، یک هزار و 30 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.



دشتی همچنین از توسعه مشاغل خانگی، مقاوم‌سازی مسکن روستایی، تامین جهیزیه نوعروسان، خدمات درمانی در نقاط محروم، آموزش دانش‌آموزان تحت پوشش و بیمه اجتماعی به عنوان دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نام برد.