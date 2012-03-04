مردم قدرشناس البرز سرآمد حماسه آفرینان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو در پیامی انتخابات را به عنوان یک تکلیف و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری دانست.

وی حضور بسیار پر شکوه مردم به ویژه مردم استان البرز را درانتخابات ستوده و این اقدام را برگ زرین دیگری از افتخارات مردم در ولایتمدار تلقی کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از حضور همیشگی مردم در صحنه، از نامزدهای انتخاباتی و عوامل اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در سطح منطقه تقدیر و تشکرکرد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: اشخاصی که بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه می زنند امین و منتخب مردم بوده و باید تنها، حل مشکل منطقه و خدمت به مردم را سر لوحه کار خویش قرار دهد.

آجرلو در بیانیه ای گفت: انقلاب اسلامی ایران در طول حیات پر خیرو برکت سی و چهار ساله ، همواره بر حضور مقتدرانه و بی نظیر مردم ولایتمدار خویش در صحنه ها و عرصه های مختلف، بالیده

است.

مردم قدر شناسی که با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وفاداری به نظام و انقلاب را به جهانیان اثبات کرده اند.

ایران سرافراز در 12اسفند سال 90 شاهد حماسه ای جاودان ازمردم همیشه در صحنه بود . مردمی که با حضور بیش از پیش خود در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی که بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب" سیلی سختی به چهره استکبار خواهد بود" به دنیا ثابت کردند که تحت هیچ شرایطی از آرمانهای امام راحل(ره) و شهدای انقلاب دور نخواهندماند .

در این برهه از زمان که دنیا و به ویژه کشورهای غربی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری را تجربه می کنند وبا تمام قدرت سعی در تخریب و ایراد آسیب به نظام مقدس را دارند ، حضوربا شکوه و پرصلابت مردم غیور ما به حق ستودنیست.

استان البرز که اولین انتخابات را پس ازتشکیل و آغاز به کار تجربه کرده است با حضور پر شکوه و کم نظیر مردم انقلابی و ولایی برگ زرین دیگری را در دفترافتخارات خویش ثبت نمود.

لذا به عنوان یک سرباز ولایت بر خود لازم می دانم ضمن عرض صمیمانه ترین تبریکات به منتخبین مردم در مجلس نهم شورای اسلامی، مراتب تقدیر و تشکر خویش را به تمامی نامزدهای انتخاباتی، مردم قدرشناس و هیئتبرگزاری و نظارت بر انتخابات که به حق یکی از سالم ترین انتخابات را رقم زدند، تقدیم نمایم.

امید است استان سر افراز البرز که همواره جایگاه مسئولین و مدیران دلسوز بوده است، با تمام نقاط قوت خویش به عنوان سر آمد ترین استان کشور در آینده نه چندان دور تلقی شود.

نمایندگان گرانقدر نیز به پاس شکوه حضور مردم عزیز، تنها تبعیت از مقام عظمای ولایت و خدمت به خلق را سر لوحه کار خویش قرار دهند.