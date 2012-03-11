ایران در محاصره نیروی کار ارزان آسیایی/ مهاجرت اروپائیان به آفریقا برای کار!

محمدحسین فروزان مهر در گفتگوی مشروح با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و کاریابی های بخش خصوصی برای اعزام نیروی کار به خارج و همچنین برنامه هایی که در این حوزه محقق شده است، گفت: هم اکنون یکسری مزیتهایی را در این بخش مانند سایر کشورها در بحث اعزام نیروی کار به خارج کشور داریم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره که چه افراد با چه مشخصاتی می توانند مستعد اعزام به خارج کشور باشند و اینکه چه کسانی دارای فاکتورهای مناسبی در این بخش نیستند؟ اظهار داشت: تمرکز بیش از حد ما در سالهای اخیر در بازار داخلی باعث شد تا ما در شناسایی و استفاده از ظرفیتها و فرصت‌‍های خارجی غفلت کنیم.

بارز شدن اشتغال خارجی در سیاست‌های اشتغال

فروزان مهر ادامه داد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به این موضوع توجهات ویژه ای صورت گرفت و خوشبختانه در سیاست های کلی اشتغال که در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بحث تبادل نیروی کار با سایر کشورها به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزارتخانه در این راستا یک برنامه ریزی منسجمی را انجام داد و مطرح شد که در این راستا بتوانیم یک ظرفیت های مدیریت شده ای را دنبال کنیم چرا که در فضای غیرمدیریت شده و به صورت غیرمنسجم اعزام ها صورت گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: اعزام های غیررسمی دارای یک سری مسائل، مشکلات و آفاتی هم برای خود افراد و هم برای دولت در بخش های حمایتی و نظارتی وجود دارد.

به گفته فروزان مهر، در جهت مدیریت کردن این فضا هدفگذاری صورت دادیم و موضوع را در نشست های شورای عالی اشتغال مطرح کردیم و با نظر کلیت اعضای شورا موارد پیشنهادی به تصویب رسید و قرار شد اقداماتی از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط مانند وزارت امور خارجه صورت گیرد.

تدوین مسئولیت برای دستگاه‌ها

وی همچنین از مسئولیت برخی دستگاه های دیگر در زمینه اجرای پروژه های عمرانی در خارج کشور برای استفاده از نیروی کار ایرانی سخن گفت و اظهار داشت: به صورت کلی روند تاکنون رو به رشد بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مناسب خواندن وضعیت موجود نسبت به گذشته، تصریح کرد: شاید در حال حاضر اقداماتی صورت می گیرد که تاثیری بر اعزام نیروی کار در این مقطع ندارد اما در آینده نتیجه تلاش ها منجر به رونق گرفتن اعزام ها به خارج خواهد شد.

فروزان مهر به استانداردسازی آموزش های مهارتی و متناسب سازی آن با استانداردهای جهانی به عنوان یکی از اقدامات زیربنایی در این حوزه اشاره کرد و خاطر نشان کرد: هم اکنون تفاهم نامه ای را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منعقد کردیم و کارگروه هایی را نیز برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه ایجاد کردیم.

ارائه بسته‌های جدید آموزش نیروی کار

وی همچنین از طراحی یک سری بسته های آموزشی بین المللی برای فراهم کردن زمینه های اعزام نیروی کار به خارج کشور و تقویت جوانان جویای کار خبر داد و گفت: سازمان فنی و حرفه ای با مرجعی که تایید کننده مهارت ها است برخی هماهنگی ها را نیز انجام داده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از طریق برنامه ریزی های صورت گرفته در بحث اعزام نیروی کار مشکلی نخواهیم داشت، افزود: همچنین در بحث انتقال سوابق بیمه ای نیز نشست هایی را با تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه ای کشور برگزار کرده ایم.

به گفته فروزان مهر، در این خصوص برخی هماهنگی های قضایی با وزارت دادگستری نیز انجام شده است. با سازمان توسعه تجارت و برخی بانک ها نیز یادداشت تفاهم هایی را داشته ایم.

فازجدید تقویت اعزام کارجویان

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از دستگاه ها خواسته شد تا در زمان انعقاد قرارداد همکاری با سایر کشورها و همچنین انجام پروژه های ایرانی در خارج مرزها به اشتغال نیروی کار ایرانی توجه کنند، اظهار داشت: اقدامات در حال حاضر در یک فاز اجرایی و عملیاتی در حال مدیریت است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: من امیدوار هستم که از این طریق بتوانیم حداقل بخشی از فرصت های موجود اشتغال در سایر کشورها را برای جوانان ایرانی فراهم کنیم که البته می تواند به عنوان قسمت کوچکی از پاسخگویی به نیازهای اشتغالی کشور باشد.

فروزان مهر تصریح کرد: مهم ترین حالت اینگونه اقدامات این است که پس از اشتغال به کار نیروی ایرانی در خارج کشور بتوانیم مهارت و دانش فنی را به داخل منتقل کنیم، کاری که کشورهای دیگر مانند چینی ها انجام داده اند.

انتقال دانش فنی به کشور

وی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه کشورهایی می تواند به عنوان زمینه های بالقوه اشتغال اتباع ایرانی مطرح باشد و در چه نوع مشاغلی کارجویان ایرانی می توانند اعزام شوند؟ بیان داشت: با شرایط زمان فرصت های بالقوه و همچنین نوع مشاغل در کشورهای هدف تغییر می کند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: کانادا و استرالیا تاکنون به عنوان دو کشور بالقوه و مناسبی در بحث اعزام نیروی کار به خارج مطرح بوده است اما متناسب با وضعیت روابط بین کشورها این موارد دستخوش تغییر می شود.

فروزان مهر همچنین از وجود فرصت هایی نیز در کشورهای حاشیه خلیج فارس سخن گفت و اظهار داشت: بحران اقتصادی اخیر اروپا باعث شد بسیاری از فرصت هایی شغلی که از قبل کاریابی های ایرانی رفته بودند و در مورد آنها به توافق رسیده بودند، این فرصت ها از بین رفت.

تامین اشتغال کامل برای نیروی کار ساده

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درپی وقوع بحران اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی مجبور شدند تا نیروهای کار خود را به آفریقا اعزام کنند، گفت: این موارد به تازگی در زمینه تبادل نیروی کار مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی کار ارزان قیمت برخی کشورها اطراف ایران را احاطه کرده اند به تبلیغات منفی برخی کشورها در زمینه نیروی کار ایرانی سخن گفت و بیان داشت: این موارد باعث شد تا در برنامه های اعزام نیروی کار به خارج کشور نوساناتی ایجاد شود.

به گفته فروزان مهر، ایران هم اکنون در مورد تامین اشتغال نیروی کار ساده هیچگونه مشکلی ندارد و در این بخش کارگران با فرصت های شغلی مواجه هستند. اما بیشتر مسائل در حوزه هایی است که تحصیل کرده های دانشگاهی نمی توانند به دلایلی از جمله عدم تطابق رشته با نیازهای بازار کار، جذب بازار شوند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در این بخش ها نیاز به ارائه آموزش و استانداردسازی توانمندی ها با نیازهای بازار کار است، خاطر نشان کرد: مجموع فعالیت ها در این بخش منجر به بهبود وضعیت اعزام نیروی کار و استفاده از فرصت های خارجی خواهد شد.