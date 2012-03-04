مشارکت مردم کرج در انتخابات نهم مجلس 47 درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد اظهار داشت: درصد مشارکت مردم همیشه در صحنه شهرستان کرج در از 82/28 درصد در انتخابات مجلس هشتم به 5/46 درصد در انتخابات نهم رسیده است.

وی افزود: تعداد واجدین شرایط در این دوره از انتخابات یک میلیون و 163 هزار و 24 نفر بوده است که از این تعداد 46 هزار نفر رای اولی بوده اند.

وی با تبریک به منتخبان مردم در خانه ملت گفت: با پایان شمارش آراء در ستاد انتخابات شهرستان کرج نتایج رای گیری در این حوزه انتخابیه نهائی شده و بدین ترتیب عزیز اکبریان 179 هزار و589 رای، محمدجواد کولیوند 165 هزار و63 رای حائز اکثریت آراء شدند.

وی افزود: ابراهیم رضاپور با 51 هزار و 571 رای، کریم حمیدی با 51 هزار 347 رای، فاطمه اسکندری با 51 هزار و 264 رای، علی شیرین زاد با 43 هزار و214 رای، غلامرضا آجورلو با 26 هزار و412 رای، حسین علیمردانی باا 21 هزار و 398 رای، محمود کیانی هرچگانی با 21 هزار و 168 رای و خدیجه گمنام با 17 هزار 575 رای در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بر این اساس از کل آراء مأخوذه به تعداد 54 هزار و 794، آراء باطله 55 هزار و 729 وتعداد آراء صحیح 485 هزار و 65 بوده است، افزود: در شرایطی که دشمنان نظام و انقلاب با هجمه سنگین خود سعی در کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، مردم با مشارکت گسترده و پرشور خود حماسه ای دیگر آفریدند.

ایران نژاد ضمن تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم خالق حماسه ای شدند که شکوه و عظمت ایران اسلامی را بار دیگر به رخ جهانیان کشید.

انتخابات کرج به تمام معنا شیشه ای و شفاف بود

ایران نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه با تحقق وعده داده شده انتخاباتی شیشه ای برگزار شد، خاطر نشان کرد: با توجه به دقت نظری که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان کرج بر گزار شد ادعا می کنم که انتخاباتی سالم و بی سابقه در این شهرستان برگزار شد که تحقق آن در سایه توجه حضرت حق و مشارکت مردم خوب شهرستان بوده است.

وی گفت: خوشبختانه با همکاری بسیار مطلوب کاندیداهای محترم با این حوزه انتخابیه با کمترین میزان تخلفات در عرصه انتخابات مواجه بودیم.

وی در پایان سخنان خود برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را که در 12 اسفند در روزی که متعلق به دوازدهمین امام شیعیان است را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم با حضور پرشور مردم که مسئولیت مدیران را در قبال مردم سنگین تر از گذشته می کند شاهد رشد وشکوفایی بیش از پیش مرکز استان تازه تاسیس البرز باشیم.

فرماندار کرج در این نشست خبری درگذشت همسر منوچهر عبادی، خبرنگار باسابقه این شهرستان را تسلیت گفت و برای روح آن مرحومه مغفوره از در گاه ایزد منان طلب مغفرت کرد.

