معرفی شخصیت طالوت در برنامه "صراط"

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صراط که به طور زنده از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود؛ دوشنبه 15 اسفند ماه با کارشناسی حجت الاسلام آخوندپور به بررسی ابعاد شخصیتی و معرفی طالوت از نگاه قرآن می پردازد. نام طالوت در آیات 248 ـ 252 از سوره بقره و سرگذشت او در این آیات ذکر شده است؛ طالوت را مفسرین لقب شاؤول نخستین پادشاه بنی اسراییل دانسته‌اند و گفته طالوت به علت طول قد به طالوت ملقب شده است.

گروهی از بنی اسرائیل نزد پیامبر خود آمده و از وی خواستند که برای خود جانشینی تعیین کند که فرمانده آنان جهت جنگ با جالوت باشد. پیامبر از آنان اقرار گرفت که نکند جانشینی مشخص بشود و سپس شما نپذیرید و در اجرای اوامر کوتاهی کنید. آنان پاسخ منفی داده تأکید کردند که قطعا از او پیروی کرده می‌جنگیم.

طالوت شخصی چوپان بود که گوسفندش را گم کرده ‌بود و به دنبال آن می‌گشت. پیامبر گفت خداوند متعال می‌فرماید این طالوت جانشین من است. به قوم برخورد که چرا طالوت؟! مگر طالوت چه دارد؟ و از این تصمیم ناراحت شدند. پیامبر برای آنها دلیل آورد که: این چه حرفیست؟ خداوند متعال او را برای شما برگزیده است! از نظر علمی هم از شما بالاتر است. توانایی جسمی بیشتری نیز دارد.

دو نشانه دیگر هم برای اطمینان آنان مطرح کرد: بنی اسرائیل صندوقی داشتند به نام صندوق عهد که درون آن عصا و عمامه و یادگارهای حضرت موسی(ع) و … قرار داشت و در هنگام جنگ در جلوی لشکر آن را حمل می‌نمودند و دشمن با دیدن آن دچار ترس و دلهره می‌شد بر اثر گناه این صندوق را گم کرده بودند. پیامبر می‌فرماید نشانه جانشینی طالوت این است که صندوق عهد را برای شما می‌آورد و ملائکه برای او حمل می‌کنند و نزد شما می‌آورند این قطعا نشانه خوبی است اگر شما واقعا مؤمنید و دنبال دلیل هستید.

برنامه صراط روز های دوشنبه با محوریت "معرفی شخصیت های قرآنی" به سردبیری و اجرای مریم کلانتری و تهیه کنندگی مسعود خالقی، کاری از گروه قرآن و معارف عمومی است که از ساعت 10:05 به مدت 55 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

