به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه فاز 19 پارس‌جنوبی خردادماه سال گذشته به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار به کنسرسیومی متشکل از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و پتروپارس واگذار شد.

بر اساس این قرارداد، پیمانکاران ایرانی شاغل در این پروژه مشترک گازی متعهد شدند که توسعه فاز 19 پارس‌جنوبی را در مدت 35 ماه به پایان برسانند؛ با این وجود در بیست و یکمین ماه از آغاز توسعه، پیشرفت عملیات اجرایی فاز 19 پارس جنوبی در دو بخش دریایی و خشکی به حدود 30 درصد رسیده است.

آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که باید تا پایان اسفندماه سالجاری، نخستین سازه دریایی فاز 19 پارس‌جنوبی در خلیج‌فارس نصب شود.

در حال حاضر، مراحل ساخت این پایه سکوی هزارو 800 تنی در یارد سکوسازی خرمشهر به پایان رسیده و پس از بارگیری بر روی شناور حمل‌کننده، به محل نصب در خط مرزی ایران و قطر حرکت می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود پس از پایان نصب پایه سکو و با توجه به قطعی شدن قرارداد به کارگیری دکل حفاری دریایی، عملیات حفاری این فاز در اواسط بهار 1391 آغاز شود.

در طرح توسعه فاز 19 پارس‌جنوبی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 3 سکو که هر کدام شامل پنج حلقه چاه برنامه‌ریزی شده است که برای حفاری هر یک حلقه چاه، به حدود 60 روز زمان نیاز است.

در طرح توسعه این فاز مشترک گازی، دو سکو دریایی به ظرفیت هر کدام یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و یک سکوی اقماری با ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب در روز در خلیج فارس راه‌اندازی خواهد شد.

از سوی دیگر تاکنون در فاز 19 پارس جنوبی حدود 1.5 میلیارد دلار تامین مالی از سوی شرکت بازرگانی نیکو انجام شده است، به نظر می‌رسد از نظر مالی این فاز با مشکلی مواجه نشده است.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 19 پارس‌جنوبی، تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، سالانه یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع است.

در تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی، حفاری 21 حلقه چاه، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی چهار سکوی دریایی، 2 رشته خط لوله زیردریایی 32 اینچی به طول تقریبی 260 کیلومتر پیش‌بینی شده است.