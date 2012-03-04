600 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: 300 هکتار از اراضی رفع تصرف شده در عرصه مسکن و شهرسازی و 273 هکتار در عرصه منابع طبیعی و بقیه در عرصه های دیگر بوده است.

وی گفت: تاکید شورای حفاظت از اراضی ملی همواره بر مقابله با دانه درشت ها در عرصه زمین خواری است که تصرف عمده داشته و زمین ها را به مردم فروخته اند و حتی قراردادهای جعلی نیز تنظیم کرده اند.

وی افزود: در راستای برخورد شورای حفاظت از اراضی ملی با زمین خواران، باید مقابله با دانه درشت ها و فرهنگ سازی برای اطلاع بیشتر مردم از ترفندهای زمین خواران در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: عمده تصرفات زمین در سیستان و بلوچستان مربوط به شهرستان های ایرانشهر، سراوان و چابهار است که برای رفع آن باید کار اطلاعاتی و شناسایی، برخورد با زمین خواران و عمل کردن به رفع تصرف انجام شود.

وی گفت: پس از رفع تصرف، زمین ها باید مورد حفاظت دستگاه های متولی قرار گیرند و برنامه هایی از قبیل طرح مسکن مهر و هادی روستایی در آنها اجرا شود تا دوباره زمین خواران اقدام به تصرف آنها نکنند.

وی افزود: هر جا فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم و علما توجیه شوند، خودشان از زمین ها رفع تصرف بعمل می آوردند.

حمیدی اظهار داشت: اراضی ملی امانتی در دست ماست که باید با حفظ و نگهداری به نسل آینده سپرده شوند.

وی با تاکید بر توسعه حفاظت الکترونیکی از اراضی ملی استان گفت: نصب دوربین های حفاظتی در اراضی منابع طبیعی سیستان و بلوچستان باید گسترش یابد و دوربین ها در مکان هایی تعبیه شود که براحتی قابل مشاهده نباشند.

وی همچنین صدور سند مالکیت برای مساجد شهرستان ها بویژه زاهدان را مورد تاکید قرار داد و افزود: مقدمات لازم برای صدور سند 72 مسجد فاقد سند در زاهدان فراهم شده و 35 مسجد دیگر نیز در این شهرستان در مرحله ثبت سند رسمی قرار دارند.