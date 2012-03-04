  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

در سیستان و بلوچستان/

600 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد

600 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: 600 هکتار از اراضی ملی طی چهار ماه گذشته در استان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: 300 هکتار از اراضی رفع تصرف شده در عرصه مسکن و شهرسازی و 273 هکتار در عرصه منابع طبیعی و بقیه در عرصه های دیگر بوده است.

وی گفت: تاکید شورای حفاظت از اراضی ملی همواره بر مقابله با دانه درشت ها در عرصه زمین خواری است که تصرف عمده داشته و زمین ها را به مردم فروخته اند و حتی قراردادهای جعلی نیز تنظیم کرده اند.

وی افزود: در راستای برخورد شورای حفاظت از اراضی ملی با زمین خواران، باید مقابله با دانه درشت ها و فرهنگ سازی برای اطلاع بیشتر مردم از ترفندهای زمین خواران در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: عمده تصرفات زمین در سیستان و بلوچستان مربوط به شهرستان های ایرانشهر، سراوان و چابهار است که برای رفع آن باید کار اطلاعاتی و شناسایی، برخورد با زمین خواران و عمل کردن به رفع تصرف انجام شود.

وی گفت: پس از رفع تصرف، زمین ها باید مورد حفاظت دستگاه های متولی قرار گیرند و برنامه هایی از قبیل طرح مسکن مهر و هادی روستایی در آنها اجرا شود تا دوباره زمین خواران اقدام به تصرف آنها نکنند.

وی افزود: هر جا فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم و علما توجیه شوند، خودشان از زمین ها رفع تصرف بعمل می آوردند.

حمیدی اظهار داشت: اراضی ملی امانتی در دست ماست که باید با حفظ و نگهداری به نسل آینده سپرده شوند.

وی با تاکید بر توسعه حفاظت الکترونیکی از اراضی ملی استان گفت: نصب دوربین های حفاظتی در اراضی منابع طبیعی سیستان و بلوچستان باید گسترش یابد و دوربین ها در مکان هایی تعبیه شود که براحتی قابل مشاهده نباشند.

وی همچنین صدور سند مالکیت برای مساجد شهرستان ها بویژه زاهدان را مورد تاکید قرار داد و افزود: مقدمات لازم برای صدور سند 72 مسجد فاقد سند در زاهدان فراهم شده و 35 مسجد دیگر نیز در این شهرستان در مرحله ثبت سند رسمی قرار دارند.

کد مطلب 1551350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها