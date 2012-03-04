به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه شیراز با اشاره به فارغ‌التحصیلی نخستین دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گفت: دورهPh.D و دستیاری اپیدمیولوژی با تلاش و پیگیریهای مجدانه مدیر و اساتید گروه اپیدمیولوژی و مدیریت ارشد دانشگاه در سال 86 برای اولین بار به صورت همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز شهید بهشتی و تهران تاسیس شد.

مسعود نقاب افزود: در اسفند ماه جاری پس از چهار سال عباس علی پور دانشجوی نخبه گروه اپیدمیولوژی، وی با دفاع از پایان نامه خود به عنوان نخستین دانشجوی دوره دکترا در رشته اپیدمیولوژی از دانشکده بهداشت و تغذیه شیراز فارغ‌التحصیل شد.

وی اظهار داشت: بررسی عوامل خطر ابتلای به عفونتHCV در دو سطح فردی و خانوادگی در زوج‌های مبتلا به عفونتHIV شیراز در سال 1390 عنوان پایان نامه نخستین داش آموخته دوره دکترا در رشته اپیدمیولوژی در شیراز بود.

هنگام کار با مواد شیمیایی از تجهیزات حفاظتی مثل ماسک و دستکش استفاده کنید

عضو هیئت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: مشکلات پوستی از عوارض مصرف نادرست مواد شوینده می‌باشد و ترکیبات شوینده خاصیت سوزانندگی دارند که در نتیجه تماس طولانی با سطح پوست اثر تحریکی بر روی آن ایجاد کرده و به دنبال آن خارش، سوزش، زخم، ترشحات آبکی و چرکی ایجاد می‌شود.

دکتر محسن مقدمی افزود: برای آنکه شستشوی خوب و کاملی داشته باشید لازم است ابتدا ماده شوینده مناسب و استاندارد انتخاب کرده و سپس درست از آن استفاده کنید.

وی در زمینه استفاده از مواد شوینده بیان داشت: برخی از افراد برای از بین بردن لکه‌ کاشیها، مواد سفید کننده را با جوهر نمک ترکیب می‌کنند که این کار باعث شده که بخار خطرناکی تولید شود که استنشاق آن، آسیب جدی به ریه‌ها وارد می‌کند.

وی گفت: باید توجه داشت که مخلوط کردن مواد سفید کننده و جوهر نمک خطرناک‌ترین ترکیب شوینده است و حتی می‌تواند باعث مرگ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: هنگامی که برای شستشوی سرویسهای بهداشتی از مواد شوینده استفاده می‌کنید، حتما پنجره ای را در آن مکان باز کرده و در صورت وجود هواکش، آن را روشن و از ماسک نیز استفاده کنید همچنین برای شست و شو از آب داغ استفاده نکنید زیرا بخارهای ناشی از محلول آب داغ و مواد شوینده، سبب مسمومیت تنفسی می‌شود و برای این منظور استفاده از آب با دمای معمولی مناسب است.

دکتر مقدمی افزود: مواد شوینده و رنگ بر از جمله خطرناک‌ترین مواد برای چشم به شمار می‌آیند و در صورتی که حتی قطره‌ای از آن با چشم شما تماس پیدا کرد، به سرعت چشمتان را با آب روان بشویید و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

وی بیان داشت: باید هنگام کار با مواد شیمیایی از تجهیزات و لوازم حفاظتی مثل ماسک و دستکش استفاده کنید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تمامی باکتریهایی که با آنها زندگی می‌کنیم برای سلامتی ما مضر نیستند بنابراین استفاده از یک ماده شوینده معمولی مناسب‌تر است و ترجیحاً سعی شود که از مواد آنتی‌باکتریال استفاده نکنید زیرا استفاده از این مواد به مرور سبب مقاوم و قوی‌تر شدن باکتریها می‌شود.

مقدمی در زمینه مسمومیت ناشی از مواد شوینده نیز گفت: مواد شوینده، گندزدا و سفید کننده را در کمد دارای قفل، که قابل دسترس برای کودکان نباشند، نگهداری کنید همچنین قرار دادن موادی از این قبیل در کابینتهای زمینی آشپزخانه، ممکن است خطرهای بسیاری را برای کودکان ایجاد کند.

وی گفت: محصولات شیمیایی و شوینده را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید و هیچ‌گاه این مواد را در ظروف مواد خوراکی مانند بطری نوشابه نگه داری نکنید زیرا این عمل سبب افزایش احتمال خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان می‌شود.

هشتمین محل اسکان همراهان بیمار در شیراز راه اندازی شد

اسکان همراهان بیمار فاقد مکان که از روستاها و مناطق مختلف استان برای درمان به شیراز مراجعه می‌کنند و به دلیل عدم آشنایی و عدم امکان تامین هزینه‌ها در یافتن محل اقامت دچار مشکل می‌شوند، با راه اندازی محل اسکان همراهان بیمار موسسه مهر امکان پذیر شد.

این محل اسکان همراهان بیمار با صرف اعتباری افزون بر 100 میلیون ریال با کمک نیک‌اندیشان عرصه سلامت، مدیریت صندوق بیمه روستاییان، عشایر فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده است.

این محل اسکان با امکانات رفاهی مجهز به 25 تخت شامل چهار سوئیت خانوادگی ودو سالن جداگانه ویژه خواهران و برادران در طبقه سوم صندوق بیمه روستاییان و عشایر فارس در میدان امام حسین (ع) کوچه مهدیه واقع شده است.

تاکنون پنج محل اسکان توسط مجمع خیرین سلامت فارس تجهیز و راه اندازی شده و دو محل نیز در حال احداث است و این هشتمین محل به عنوان محل اسکان مکمل، خدمتی دیگر در راستای حمایت از بیماران نیازمند است.

کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات نورزوی شهرداری لار آغاز به کار کرد

کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری لار، با حضور مسئولان لارستان رسما آغاز به کار کرد.

محسن زارع مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات نوروزی لار با اشاره به اینکه در ایام نوروز91 جشن بزرگ عیدانه به همت فرهنگسرای مرتضوی وابسته به حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری لار برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه در دو محل پارک حاشیه و میدان بزرگ امام خمینی (ره) اجرا می شود.

زارع افزود: در کریدور انتهایی پارک حاشیه با استفاده از داربست فلزی و چادر، غرفه هایی آماده شده و در این غرفه ها عکس هایی از لارستان شامل تاریخ لارستان، صنایع دستی، آثار باستانی، اماکن متبرکه و ... در معرض دید عموم قرار می گیرد و به طور همزمان در غرفه ها به مدت شش روز کارگاههای مختلف فرهنگی، هنری، علمی دائر خواهد بود.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات نوروزی لار با بیان اینکه محوریت اصلی جشن بزرگ عیدانه در میدان امام خمینی (ره) شهر لار خواهد بود، گفت: این برنامه به صورت جُنگ شبانه است که هنرمندان بومی و هنرمندان مطرح کشور به اجرای برنامه های شاد و متنوعی خواهند پرداخت.

برگزاری مسابقه ساخت نمونه های موشک در دانشگاه پیام نور شیراز

اولین دوره مسابقات ساخت موشک یادواره شهدای غدیر در دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود.

کانون نجوم این دانشگاه به منظور بزرگداشت 88 شهید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فارس و همچنین یاد شهدای غدیر به ویژه سردار شهید حسن تهرانی ،برای اولین بار اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه ساخت موشک در دانشگاه کرده است.

دبیر کانون نجوم دانشگاه پیام نور شیرازگفت : در این دوره از مسابقات بیش از 200 دانشجوی متقاضی ابتدا در کارگاههای آموزشی مربوط به ساخت موشک شرکت و سپس اقدام به ساخت موشک و پرتاب آن می نمایندو در پایان مسابقات به گروههای برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

معینی همچنین از سخرانی دکتر عبدالرسول قرائتی مدیر گروه رشته فیزیک و مهندس شهرام یزدان پناه از کارشناسان سابق سازمان فضایی کشور در زمان برگزاری کارگاه آموزشی خبر داد.