مشکلات بهداشت و درمان مشهد را پیگیری می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین قاضی زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب قطعی اش برای ورود به مجلس نهم اظهار کرد: من از مردم شریف و مهربان خراسان رضوی به دلیل اعتماد و همدلیشان نهایت سپاس را دارم و مشارکت بالا و حداکثری آنها در انتخابات نشانگر ارادت بالای آنها به امام امت و مقام معظم رهبری بوده است.

وی با اشاره به دیگر نمایندگان راه یافته به مجلس نیز گفت: سایر نمایندگان راه یافته به مجلس نهم نیز باید اختصاص ردیف ویژه برای زیارت، بهبود سامانه سلامت کشور و رسیدگی به حاشیه مشهد و طرح حریم شهری را دراولویت قرار دهند و در مجلس پیگیری کنند.

نامزد منتخب مجلس نهم در مشهد و کلات با اشاره به دور دوم انتخابات در مشهد و کلات گفت: مردم غیرتمند وهمیشه در صحنه انقلاب اسلامی باری دیگر در اردیبهشت ماه سال آینده در پای صندوق‌ها حضورمی یابند و با بصیرت و آگاهی به کاندیداهای مورد نظر خود رای می دهند.

خراسان رضوی با کشورافغانستان هم‌ مرز بوده که در این راستا باید برای جلوگیری از تهدیدات و آسیب های ابن کشور اقدام کرد و خطرات آن را برای این شهر به فرصت و موقعیتی مطلوب تغییر داد و این امر نیز در برنامه‌های من برای مجلس نهم پیگیری می شود.

وی افزود: اشتغال جوانان مشهد، اقامت اتباع بیگانه، تحریم‌ها و بحث انتقال آب در کنار مشخص شدن بحث حریم شهری از دیگر مواردی است که باید توسط نمایندگان پیگیری شود چرا که تمام این عوامل در حوزه مشهد و کلات نیاز به برنامه‌ریزی منسجم دارد.

وی در خصوص ورود نماینده شایسته به مجلس عنوان کرد: انتخاب شایسته ترین کاندیدا برای ورود به مجلس از وظایف سنگینی است که بر دوش مردم بوده و در تمام این سالها نیز مردم به وظایف خویش برای انتخاب کاندیدای اصلح به درستی عمل کرده اند.

وی افزود: این مردم هستند که انتخاب می کنند چه کسانی به این نظام خدمت کنند و انقلاب را جهانی کنند پس در دوم انتخابات نیز باید با دقتی بیش از پیش به پای صندوق های رای بروند.

وی سپس درخصوص نمایندگانی که در دوران نمایندگیشان برای مردم اقدامی شایسته انجام ندادند، تصریح کرد: درایران هیچ نماینده ای به دلیل سوء مدیریت مورد بازخواست قرار نمی گیرد و زمانی که از مسئول ونماینده ای درمورد عملکرد وتاثیر گذاریش در برنامه های مجلس سوالی نشود، اهداف و برنامه های کشور به درستی اجرا نمی شود.

نماینده اصولگرایان در مجلس اظهار داشت: باید این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد که در موقع انتخابات به بیانات افراد زیاد توجه نکنند بلکه به شناسنامه وعملکرد افراد توجه شود تا به مرور افراد صالح در متن سازمان ها و نظام قرار بگیرند تا پیشرفت و رشد کشور افزایش یابد.

